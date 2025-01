Petit message à l’intention des dresseurs aguerris. Pokemon Ecarlate et Violet vous permettent actuellement de mettre la main sur des shinies plus facilement.

Plus de deux ans après sa sortie, Pokemon Ecarlate et Violet ne sont pas encore prêts à céder leur place. Nintendo et GameFreak devraient communiquer sous peu au sujet de Pokémon ZA, le prochain épisode qui devrait animer l’année de lancement de la fameuse Nintendo Switch 2. D’ici là le duo de jeux va continuer d’occuper ses joueuses et joueurs les plus fidèles. Ils accueillent régulièrement des événements inédits, comme certains fréquents qui permettent d’attraper des monstres de poche plus rares, voire des créatures surpuissantes. Pas besoin de se préparer minutieusement cette fois, les deux jeux font la part belle aux shinies.

Les shinies serpentent jusqu'à Pokemon Ecarlate & Violet

En parallèle de sa distribution de cadeaux plus ou moins régulière, GameFreak propose diverses activités destinées aux joueurs les plus acharnés. Pas de raids à l’horizon en ce début d’année, mais des chances encore plus accrues de mettre la main sur des pokémon rares : les shinies. En cette année placée sous le signe du serpent, ce sont donc les sauriens qui sont à l’honneur pour les premières apparitions de masse de Pokemon Ecarlate et Violet de 2025. Séviper, Dunaja et ce bon vieux Abo surgiront donc en abondance jusqu’au lundi 13 janvier 2025 à 1h00 du matin, heure française. Une aubaine pour les dresseurs adeptes des shinies, puisque les pokémon concernés auront plus de chances d'apparaître dans leurs formes chromatiques. Voici donc les heureux élus et leur emplacement :

Dunaja à Paldea

Abo à Septentria

Séviper à l'Institut Myrtille

Pour rappel, il est toujours possible de récupérer deux pokémon gratuitement dans Pokemon Ecarlate comme Violet. Le Chochodile de Roy peut ainsi toujours être obtenu avec le jusqu’au 31 janvier 2025, quand le Pohmarmotte de Yoasobi sera disponible jusqu’à la fin février. Comme toujours, on vous indique la marche à suivre pour récupérer vos cadeaux.

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez les codes « 909TEAMUP06» » et « Y0AS0B1B1R1B1R1 »

» et « » Vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Source : Pokemon Company