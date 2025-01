Comme quasiment toutes les semaines, les dresseurs en herbe pourront se mesurer à des Pokémon plus puissants et gagner de belles récompenses. Cerise sur le gâteau, du contenu gratuit est également offert.

La Nintendo Switch 2 est sur toutes les lèvres. Big N gardera le secret sur les jeux qui accompagneront son lancement pendant quelques mois encore. La Gen 10 de Pokémon n’en ferait pas partie, mais qu’importe, Gamefreak ne compte pas lâcher entièrement Pokemon Ecarlate & Violet tout de suite. Preuve en est, le duo de jeux continue d’accueillir des événements presque toutes les semaines. Ils permettent généralement de mettre la main sur des créatures surpuissantes, à condition d’être bien préparé tant elles se montrent coriaces. Puis, parfois, le studio fait preuve de générosité en offrant du contenu gratuit à tout le monde, sans avoir à faire le moindre effort. Ce weekend vous aurez donc le droit à la totale.

Des cadeaux et un raid dispos dans Pokemon Ecarlate & Violet

Nouvelle semaine, nouvel événement. Place cette fois aux Raids Téracristal 5 étoiles destinés aux joueurs les plus aguerris. Jusqu’au lundi 20 janvier 2025 à 00h59, heure française, les dresseurs en herbe pourront mettre la main sur des Noadkoko surpuissants. Coriace comme pas deux, le monstre de poche possède exceptionnellement le type Dragon. Pour bien vous préparer, voici ses statistiques en détail du nouveau téracristal à l'honneur cette semaine dans Pokemon Ecarlate & Violet :

Nom : Noadkoko

: Noadkoko Niveau : 75

: 75 Téracristal : Dragon

: Dragon Insigne : aucune

: aucune Attaques : Draco-Choc Éco-Sphère Choc Psy Lance-Flammes Zénith Champ Herbu

:

Noadkoko dans les raids de Pokemon Ecarlate & Violet ©Gamefreak

Pour pouvoir aller affronter Noadkoko, il vous faudra comme d’habitude mettre à jour vos Actus Poké Portail et avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet au préalable. On vous l’a promis, Gamefreak offre également du contenu gratuit à tous les joueurs qui a de quoi ouvrir l'appétit. Jusqu’au 19 janvier 2026 (vous avez bien lu), à 22h, vous pourrez entrer un code vous permettant de récupérer une flopée d’ingrédients utiles à la préparation de sandwichs. Il confère en outre 5 cornichons, tomates, oignons, steaks hachés, œufs et salades de patate. On rappelle également que vous avez jusqu'au 31 janvier 2025 pour mettre la main sur le Chochodile de Roy.

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez les codes « P4LD 3AP1 CN1C » pour les ingrédients et « 909TEAMUP06 » pour le Chochodile

pour les ingrédients et « » pour le Chochodile Vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Source : GameFreak