Pokemon Ecarlate et Violet continuent d'accueillir une belle communauté en leur sein grâce à la sortie de leurs DLC. Ce dernier, nommé Le Trésor enfoui de la Zone Zéro, est découpé en deux volumes, et le premier est officiellement sorti le mois dernier. Mais ça ne veut pas dire que les détenteurs de la version de base du jeu sont abandonnés par le studio. Au contraire, celui-ci compte bien maintenir l'intérêt des joueurs en leur proposant du nouveau contenu régulier. D'ailleurs, il va bientôt nous offrir un combat de taille contre un pokémon ultra rare.

Un Pokemon puissant arrive, préparez-vous

L'une des caractéristiques principales d'Ecarlate et Violet, ce sont les raids Teracristal. Ces combats représentent une bonne partie du contenu de fin de jeu. La plupart d'entre eux ont la particularité d'être assez corsés. Ainsi, on est aidé par d'autres joueurs lors de cet affrontement, ou par l'IA. Parfois, les duels ne sont pas ardus, et permettent simplement de récupérer des récompenses rares. En l'occurrence, le nouveau raid Teracristal auquel on va bientôt devoir se frotter risque bien de donner du fil à retordre. De plus, le pokemon en question n'est pas juste puissant, il est également très rare.

Il s'agit donc de Typhlosion, un pokemon de type Feu normalement issu de la deuxième génération. Néanmoins, nous avons ici affaire à sa version plus récente de Hisui, qui a la particularité d'être aussi de type Spectre. Il fera partie des raids Teracristal de rang 7 étoiles, et ce sera sa forme Tera Feu qu'il faudra affronter. Autant dire qu'il ne sera sûrement pas aisé de le faire tomber. D'ailleurs, on vous conseille fortement de tenter de l'attraper. Pour cause, il peut seulement être capturé une fois par partie, d'où sa rareté. C'est une belle opportunité à ne pas rater, et ça commence le 3 novembre prochain, avant de prendre fin le 5 du même mois. Ensuite, il y aura une nouvelle occasion de s'attaquer à lui du 10 au 12 novembre 2023.

Quel avenir pour le DLC ?

Comme nous l'avons dit plus haut, il est maintenant possible de s'aventurer sur les terres de Septentria grâce au DLC. Pour le moment, seul le Volume 1 de l'extension est disponible. Le « Masque Turquoise » a pu se laisser découvrir, et les retours ont été mitigés. Non pas à cause du contenu, mais à cause de bugs gênants qui rappelaient les premières heures de Pokemon Ecarlate et Violet. Heureusement, depuis, les développeurs se sont attelés à la résolution de ces nombreux soucis techniques. Cependant, les premiers jours ont été durs pour les joueurs, et ces derniers se posent donc des questions sur la suite.

Le Volume 2, « Le Disque Indigo », n'arrivera qu'au cours de l'hiver 2023, et pourtant, il est déjà source d'inquiétudes pour une partie de la communauté. Sera-t-il sujet aux mêmes problèmes que le Volume 1 et le jeu de base ? Certains vont probablement jouer la carte de la sécurité en attendant quelques jours avant de s'y mettre, histoire d'avoir les retours des autres joueurs. Cela étant, l'avenir de ce Pokemon n'est pas en danger. Hormis les bugs, les fans sont fidèles à l'expérience et semblent apprécier ce contenu inédit qui était fort attendu.