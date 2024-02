Comme à son habitude, Pokemon Ecarlate & Violet ravit les fans avec l’arrivée de plusieurs Pokemon exceptionnels, tous les mois. Pour les joueurs, c’est plus qu’un rendez-vous, c’est surtout l’occasion de remplir le pokédex avec des créatures rares. Certains ont même l’opportunité de trouver ce qu’on appelle des shiny (chromatique en français). Ce sont des monstres à la couleur particulière. Habituellement, il y a à peu près une chance sur 4096 d’en rencontrer en pleine nature, mais avec cet événement, tout est remis en question.

Des créatures rares dans Pokemon Ecarlate & Violet

Une épidémie de masse a lieu sur les derniers jeux Pokemon. Le nom de ce phénomène peut paraître effrayant, mais il s’agit simplement d’un regroupement inhabituel de plusieurs Pokemon en horde, ce qui veut surtout dire que le taux de chromatique est augmenté ! Par exemple, en janvier dernier, les stars étaient Gloupti, Moufette et Flingouste. Cette fois, l’événement met l’accent sur les Pokemon ayant une forme de Pokeball, comme Voltorbe, Trompignon ; ainsi que Voltorbe de Hisui, qui n’apparaît normalement pas dans la région de Paldea. Pour avoir la chance de rencontrer ces monstres de poches dans leur version shiny vous n'avez plus que quelques heures puisque l'évènement se termine ce 27 février, demain donc ! Sur votre carte, des points d'interrogation signalent ces regroupements.

Si attraper ce pokemon n’est pas sorcier, cela demande quand même de la patience et de l’observation. Sachez toutefois que vous pouvez booster votre chance. Déjà, si un pokemon en particulier attire votre attention, vous pouvez éliminer ses congénères pour ne pas être dérangé. Il suffit ensuite d’envoyer une de ses créatures « En Avant » pour qu’elle aille se battre seule. Vous pouvez également réinitialiser la zone en pique-niquant aux alentours. Toutefois, si vous voulez absolument avoir un shiny, vous pourrez augmenter la probabilité de rencontre avec ces techniques.

Comme on vous le rappelait, la probabilité de base pour remonter un Pokemon chromatique est de 1/4096. Pour multiplier ses chances, il y a plusieurs options assez simples : affronter près de 30 à 50 Pokémon dans la zone d’apparition. Cette méthode augmente alors vos chances de 1/2048. Si vous décidez de combattre plus longtemps et de vaincre plus de 60 créatures, votre probabilité tombe à 1/1365. Ce n’est pas négligeable, même si cela demande du temps. Une fois cette étape franchie, réinitialisez la zone jusqu’à ce qu’un Pokemon shiny apparaisse. Cela requiert beaucoup de temps : il est possible que vous vous y repreniez plusieurs fois, mais le jeu en vaut la chandelle.