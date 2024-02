Avis à toutes les joueuses et tous les joueurs Pokemon Ecarlate et Violet. Vous allez pouvoir encore obtenir de nouveaux pokemon gratuitement, mais l'un d'eux tire bientôt sa révérence.

Comme le veut la tradition, Pokemon Ecarlate et Violet prend soin de sa communauté en l'inondant régulièrement de cadeaux. Pour cela, les développeurs organisent très fréquemment des événements temporaires qui sont accessibles à toutes et tous. La seule condition, et donc contrainte, c'est d'avoir au moins bouclé l'histoire principale du jeu Nintendo Switch. Si vous pensez être dans les clous, alors vous allez être éligibles pour réclamer de nouvelles créatures, mais comme d'habitude, ça se mérite. Il faudra se battre un minimum et surtout être disponibles durant toute l'opération.

Des raids Téracristal Pokemon Ecarlate et Violet en approche

Si vous voulez augmenter votre collection de pokemon gratuits, vous êtes au bon endroit. Dans les prochains jours, il faut s'attendre à voir émerger trois nouveaux raids Téracristal événementiels dans Pokemon Ecarlate et Violet. On commence dans l'ordre avec un Florizarre doté de l'Insigne Surpuissant à récupérer du mercredi 28 février à 1h00 au mardi 5 mars 2024 à 00h59 (heure française). Lors du Pokémon Présents du 27 février, il a été reprécisé qu'un seul Florizzare peut être capturé par sauvegarde. Néanmoins, il est possible de l'affronter dans d'autres raids Téracristal dans le but de décrocher d'autres récompenses non divulguées.

Ensuite, Pokemon Ecarlate et Violet vous laissera chasser un Tortank doté de l'Insigne Surpuissant du mercredi 6 mars à 1h00 au mardi 12 mars 2024 à 00h59. Et c'est la même sentence que pour le Florizzare, à savoir qu'il ne peut être attrapé qu'une seule fois par sauvegarde. Enfin, on termine par une créature de légende, que tout le monde connaît même sans être hyper familier de la licence, avec un Dracaufeu doté de l'Insigne Surpuissant. Il sera disponible du mercredi 13 mars à 1h00 du matin au dimanche 17 mars à 00h59.

Cependant, attention, car des infos sont à retenir sur ce Dracaufeu. « Le Dracaufeu qui apparaîtra lors de cet événement aura les mêmes stats et les même capacités que celui apparu lors du dernier événement avec un Dracaufeu doté de l'Insigne Surpuissant. Si vous avez déjà capturé un Dracaufeu doté de l'Insigne Surpuissant, vous ne pourrez l'attraper à nouveau au cours de cet événement » (via Pokemon Presents du 27 février 2024).

Crédits : Nintendo.

Comme d'habitude, le pré-requis pour capturer des bestioles lors de raids Téracristal est d'avoir terminé Pokemon Ecarlate et Violet. D'autre part, il faut également avoir souscrit un abonnement au Nintendo Switch Online. Si vous n'avez jamais été abonné, vous allez sûrement pouvoir profiter d'une période d'essai. Elle n'est jamais bien longue, mais vous aurez le temps de chasser au moins le Florizzare et le Tortank. Dans tous les cas, voici un rappel de la procédure à suivre :

Finissez et relancez Pokemon Ecarlate et Violet sur Nintendo Switch

Allez au menu Poké Portail

Puis sur « Recevoir les actus Poké portail »

Jusqu'à ce soir, mardi 27 février, vous allez aussi pouvoir traquer des Voltrobe et des Trompignon chromatiques dans la région de Paldea. Et si vous avez de la chance, vous tomberez même sur un Pokémon mystère !