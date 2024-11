Pendant une poignée d'heures, jusqu'à ce samedi 30 novembre, il y a une distribution de pokémon gratuits via des codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet. Un moyen simple et très rapide d'agrandir son pokédex sans avoir à affronter des créatures. Mais comme très souvent, il y a également des événements temporaires. Dès aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, vous allez pouvoir repartir en quête de nouveaux pokémon rares à attraper. Foncez !

Les contenus du 29/11/24 au 5/12/24 de Pokemon Ecarlate & Violet

Chose promise, chose due ! Avant l'arrivée du Rayquaza chromatique, Pokemon Ecarlate & Violet a prévu trois mini événements avec plusieurs pokémon à capturer à chaque fois, grâce à des apparitions massives dans le jeu. C'est l'heure du premier événement, qui a lieu du 29 novembre à 1h00 jusqu'au 6 décembre 2024 à 0h59, avec une forte présence de Corvaillus et d'Ampibidou dans des raids Téracristal 5 étoiles. « Ces Pokémon, qui posséderont divers types Téracristal, sont très souvent utilisés dans les raids Téracristal ».

Comme d'habitude, vous ne pourrez y avoir accès qu'après avoir terminé le scénario principal de Pokemon Ecarlate ou Violet. Si ce n'est pas le cas, il faudra trouver des personnes en multijoueur qui ont terminé l'histoire, et qui vont pouvoir vous accompagner dans ces nouveaux raids Téracristal 5 étoiles. En plus de ces deux pokémon rares, les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet croiseront également plus souvent des Forgerette. « Les Pokémon croisés durant ces apparitions massives spéciales ont plus de chances de porter l’Insigne Impulsivité ».

Comment récupérer Forgerette, Corvaillus et Ampibidou dans Pokemon Ecarlate & Violet ? Pour le Forgerette, rendez-vous dans « Poké Portail » => « Cadeaux Mystère » => « Recevoir les Actus Poké Portail ». En revanche, pour les deux autres, il y a une étape supplémentaire. Étant donné qu'ils s'obtiennent via des raids Téracristal 5 étoiles, il faut un abonnement Nintendo Switch Online en complément.

Lancez Pokemon Ecarlate & Violet sur Nintendo Switch

Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour installée

Terminez le scénario principal

Abonnez-vous au Nintendo Switch Online

Allez sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Séléctionner « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : site officiel Pokémon Écarlate et Violet.