Le contenu de Pokemon Ecarlate & Violet semble infini, puisqu'à intervalle régulier, les développeurs de Game Freak ajoutent des créatures. La plupart du temps, si vous voulez qu'elles trônent fièrement dans votre collection, il faut les chasser vous-mêmes. À d'autres moments, des pokémon gratuits sont distribués via un code et sont disponibles beaucoup plus longtemps que ceux à capturer. Pour le prochain événement, il y aura les deux cas de figure.

Plusieurs pokémon gratuits dans Pokemon Ecarlate & Violet

L'heure de la chasse dans Pokemon Ecarlate & Violet a sonné ! Depuis cette nuit, le jeu Nintendo Switch organise un nouveau raid Téracristal 7 étoiles au cristal noir pour obtenir un Oyacata spécial. Cette créature de type Eau saura vous résister grâce à son Insigne Surpuissant, qui lui confère une certaine résistance. Il est même décrit comme « un véritable dur à cuire ». Ce pokémon gratuit peut être capturé jusqu'au vendredi 9 août 2024 à 1h59, de quoi vous permettre de dégager un peu de temps dans votre agenda.

Comme à l'accoutumée avec ce raid Téracristal de Pokemon Ecarlate & Violet, des restrictions s'appliquent et ce sont toujours les mêmes. Pour rappel, n'espérez pas répéter ce combat au sommet un nombre incalculable de fois, car ça ne servira à rien. Il ne peut être attrapé qu'une seule fois par sauvegarde, et si vous l'avez déjà, inutile d'essayer de le chasser à nouveau. À moins de vouloir décrocher des récompenses supplémentaires en le rencontrant après le premier duel.

Pokemon Ecarlate & Violet a également une autre surprise : des apparitions massives de Nigirigon Forme Courbée à Paldea, de Nigirigon Forme Affalée à Septentria et de Nigirigon Forme Raide sous le Terra-Dôme de l’Institut Myrtille. Le site officiel précise « Des Pokémon chromatiques auront plus de chances d’apparaître lors de ces évènements spéciaux, alors ne manquez pas cette opportunité d’en croiser ! ».

Récupérer gratuitement les pokémon, dont un Chochodile de Rhod

Pour récupérer gratuitement l'Oyacata spécial dans Pokemon Ecarlate & Violet, il suffit tout d'abord de terminer la campagne principale. Ensuite, la démarche est toujours la même, à savoir :

Lancer Pokemon Ecarlate et Violet sur votre Nintendo Switch

S'assurer d'avoir fini la campagne principale

Aller sur Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Enfin choisir « Recevoir les Actus Poké Portail »

Si vous n'avez pas envie d'aller le capturer, ou que vous cherchez autre chose, le jeu offre aussi un Chochodile de Rhod. Mais cette fois, c'est un Cadeau Mystère qui fonctionne avec un code valable jusqu'au 31 janvier 2025.

Démarrer Pokemon Ecarlate et Violet sur votre Nintendo Switch

Se rendre sur le Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Entrer le code 909TEAMUP06

Source : portail Pokémon Écarlate et Violet.