Pokemon Ecarlate & Violet offre une dernière chance à ses joueuses et joueurs de récupérer gratuitement un pokémon redoutable qui met le feu. Une autre créature plus mignonne est aussi de retour.

Pokemon Ecarlate et Violet a sorti jusqu'à maintenant une extension, Le trésor enfoui de la Zone Zéro, qui comprend deux DLC. Mais depuis la sortie, GameFreak tente de maintenir l'intérêt autour du jeu avec des événements très réguliers qui consistent à capturer toujours plus de créatures. Un excellent moyen pour agrandir son pokédex, d'autant que les pokémon proposés sont souvent uniques et très puissants, mais ils ne restent jamais bien longtemps. Et l'opportunité de capturer l'un d'entre eux se termine très prochainement.

Dernière chance pour ce raid de Pokemon Ecarlate & Violet

Du 28 juin 2024 au 1er juillet 2024, Pokemon Ecarlate et Violet a organisé un raid Téracristal 7 étoiles autour de Jungko. Une créature avec un Téracristal de type Dragon avec l'Insigne Surpuissant. Si vous l'avez raté, ne vous en faites pas. Généralement, il y a toujours deux session de chasse, afin justement que tout le monde puisse avoir la chance de mettre la main dessus. Jungko est donc de retour pour un raid Téracristal 7 étoiles au cristal noir dans Pokemon Ecarlate & Violet. « Préparez-vous bien, car cet adversaire redoutable ne compte pas se laisser faire » indique le site officiel du jeu.

Étant donné que c'est le même événement que précédemment, les caractéristiques n'ont pas changé. Il a toujours son type Dragon et il est redoutable avec son Insigne Surpuissant. Ce qui change bien entendu, ce sont les dates limites pour l'obtenir. Ce pokémon gratuit de Pokemon Ecarlate et Violet pourra être approché et capturé jusqu'au lundi 8 juillet à 1h59 (heure française). Pour rappel, il n'est disponible qu'une fois par sauvegarde, mais si vous essayez de le battre à nouveau, vous aurez d'autres récompenses. Et si vous l'avez déjà, il est impossible de le réclamer.

Crédits : The Pokémon Company.

Dans le même temps, et comme depuis plusieurs semaines, les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet peuvent trouver plus facilement des Leuphorie équipés avec différents types Téracristal. En les affrontant, vous pourrez également remporter des bonus comme des Téra-Éclats variés ou des Bonbons XP supplémentaires. Ce raid Téracristal 5 étoiles est aussi accessible jusqu'au lundi 8 juillet à 1h59 (heure française).

Pour participer à ces événements Pokemon Ecarlate & Violet, voici les étapes à respecter :