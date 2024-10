C'est l'effervescence autour de la franchise Pokemon ces temps-ci ! Des leaks ont mis le feu à la toile et, surtout, le prochain jeu gratuit à sortir affiche des chiffres colossaux. Le succès ne semble pas prêt de s'arrêter pour les monstres de poche. Mais avant que les nouveaux jeux ne fassent leur apparition, le dernier opus principal continue de bien occuper les joueuses et les joueurs sur Nintendo Switch. Découvrez le nouveau spécimen à capturer dès aujourd'hui et pour une durée limitée dans Pokémon Écarlate et Violet.

Un Pokémon qui va vous faire frémir à attraper

Game Freak compte bien célébrer Halloween avec sa communauté ! Dès aujourd'hui, lundi 28 octobre, et jusqu'au 31 (23h59), un bel événement vous attend dans Pokemon Ecarlate et Violet. De fait, vous pouvez dès maintenant attraper tout un tas de pokémon de saison.

D'un côté, les raids Téracritsal 5 étoiles vous donnerons l'occasion de capturer des Ectoplasma de type Téracristal Spectre. Voilà un spécimen puissant et peu courant qui fera frémir vos adversaires en combat. Qui plus est, en l'emportant face au Pokémon dans les raids vous permettra de remporter des récompenses, dont un paquet de Super Bonbons, parfait pour finir le mois d'octobre !

Aurez-vous le courage de faire face à Ectoplasma ? © Game Freak / The Pokémon Company

Mais, ce n'est pas tout. La période d'Halloween va être célébrée en beauté dans Pokemon Ecarlate et Violet. De fait, sur la même période, des apparitions massives ont lieu dans Paldéa. Vous aurez donc l'occasion d'attraper tout un tas de Fantominus, Feuforêve, Polichombr et Virovent. Et pour couronner, le tout, ceux-ci ont des chances de porter sur eux l'Insigne Ruse. De belles prises vous attendent donc.

Comment accéder aux raids et aux apparitions massives ?

Pour participer à l'événement, il suffit de connecter votre Nintendo Switch à internet. Notez qu'il n'est pas nécessaire de posséder un abonnement payant au Nintendo Switch Online. Les raids Téracristal et les apparitions massives de Pokemon Ecarlate et Violet sont des contenus accessibles gratuitement.

Ensuite, une fois votre console connectée, téléchargez les « Actus Poképortail » en passant par le menu éponyme, puis en vous rendant dans la section « Cadeaux mystère ». Et voilà, le tour est joué ! Les pokemon spectre d'Halloween vous attendront directement dans votre partie de Pokemon Ecarlate et Violet.

Les pokémon spectre sont de sortie pour Halloween. © Game Freak / The Pokémon Company

N'oubliez pas les codes gratuits encore disponibles pour Ecarlate et Violet

En plus des événements spéciaux pour Halloween, vous avez la possibilité de récupérer plusieurs Pokémon gratuitement grâce à des codes temporaires. Ne passez pas à côté de cette occasion de garnir facilement votre Pokédex dans Écarlate et Violet. Pour en profiter, rendez-vous dans le Poké Portail, puis passez par la section « Obtenir via Internet » et rentrez les codes suivants :

Vrombotor Code : TEAMSTAR Date limite : 31 octobre 2024

Coiffeton de Dot Code : D0T1STPARTNER Date limite : 30 novembre 2024

Mordudor Code : SEEY0U1NPALDEA Date limite : 30 novembre 2024

Casquette Symbole Téracristal Code : WEARTERASTALCAP Date limite : 30 novembre 2024

Chochodile de Roy Code : 909TEAMUP06 Date limite : 31 janvier 2025

Pohmarmotte de Yoasobi Code : Y0AS0B1B1R1B1R1 Date limite : 28 février 2025