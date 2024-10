Tenez-vous prêts à agrandir encore et toujours plus votre pokédex de Pokemon Ecarlate & Violet avec un événement spécial. Des créatures pas si évidentes à attraper sont de sortie.

The Pokémon Company est un peu dans le mal avec le leak des futurs jeux Pokemon. Actuellement un titre multijoueur compétitif intitulé Synapse est dans les cartons. Gaia, qui devrait sortir sur l'hybride de Big N et Nintendo Switch 2, sera quant à lui un soft plus classique d'aventure avec l'exploration d'un archipel. Mais le plus gros dérapage est sans doute la version jouable de Pokemon ZA qui s'est retrouvée sur la Toile illégalement. Un piratage d'une grande ampleur qui n'a en revanche pas eu de répercussion sur Écarlate et Violet.

Des pokémon difficiles à trouver dans Pokemon Ecarlate & Violet

Pokemon Ecarlate & Violet est toujours dans l'air du temps et se maintient grâce à l'organisation d'événements en ligne. Généralement, ça prend surtout la forme de raids Téracristal durant lesquels des pokémon (très) puissants, rares, voire les deux se baladent dans la région de Paldea. Ce week-end, le jeu vous permet d'obtenir jusqu'à quatre créatures « difficiles à trouver » selon le site officiel. Jusqu'à ce dimanche 20 octobre 2024 à 1h59 (heure française), Pokemon Écarlate et Violet offre les pokémon suivants :

Dolman

Bekaglaçon

Carmadura

Malvalame

« Les Pokémon habituellement exclusifs à chaque version du jeu qui apparaîtront dans ces raids Téracristal spéciaux posséderont divers types Téracristal et pourront être croisés à la fois dans Pokemon Écarlate et dans Pokémon Violet durant cet évènement ». Toutes ces créatures, aux types Téracristal différents, apparaitront donc plus facilement et seront au cœur de raids Téracristal 5 étoiles. Dans Pokémon Écarlate & Violet en même temps.

Pour participer à des raids Téracristal dans Pokemon Ecarlate & Violet, il y a deux pré-requis. Le premier est de boucler comme à chaque fois le scénario principal. Le second est d'avoir un abonnement Nintendo Switch Online. Pas besoin d'avoir le Pack Additionnel plus cher, la formule de base suffit amplement pour accéder aux fonctionnalités multijoueur.

Lancer Pokemon Ecarlate et Violet sur votre Nintendo Switch

S'assurer d'avoir fini la campagne principale

Aller sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Enfin choisir « Recevoir les Actus Poké Portail »

Si ces deux conditions sont remplies, il n'y a plus qu'à vous retrousser les manches et optimiser votre chasseur pour obtenir les pokémon.

Source : site Pokémon Écarlate et Violet.