Une nouvelle fois, Pokémon Écarlate et Violet proposent un défi de taille avec un raid Tera Sept étoiles, offrant la possibilité de vaincre et capturer un Pokémon rare.

Bonne nouvelle pour les fans de Pokemon Scarlet et Pokemon Violet ! Un nouvel événement Tera Raid Battle est prévu, mettant en vedette un Pokémon emblématique : Simiabraz. Cet événement se déroulera du 4 au 6 octobre, avec une seconde session prévue du 11 au 13 octobre.

Un Simiabraz Spécial dans les Raids 7 Étoiles Pokemon

Durant cet événement, Infernape apparaîtra dans les Raids 7 étoiles. Ce Pokemon aura le type Tera Roche et portera le Mightiest Mark, ce qui le rendra encore plus spécial. Mais attention, vous ne pourrez capturer Simiabraz qu'une seule fois par fichier de sauvegarde, donc choisissez bien votre moment pour l'affronter !

Les Tera Raid Battles permettent aux joueurs de s'allier avec trois autres dresseurs pour affronter des Pokémon puissants avant que le temps ne s’écoule. Chaque Pokémon rencontré lors de ces événements a souvent un Tera Type rare, rendant chaque combat unique et stratégique.

Pour participer, il suffit de connecter votre Switch en ligne et de télécharger automatiquement les dernières nouvelles via le Poke Portal (pas besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online). Vous pouvez aussi accéder manuellement aux informations en allant dans le menu Poke Portal, puis Mystery Gift et enfin Check Poke Portal News.

Première session : du 4 au 6 octobre

du 4 au 6 octobre Seconde session : du 11 au 13 octobre

C’est l’occasion idéale de tester vos compétences en affrontant ce puissant Infernape et de capturer un Pokémon unique pour votre équipe. Pokemon Scarlet et Pokemon Violet continuent de proposer des événements captivants pour les joueurs. Que vous soyez un vétéran des Tera Raids ou que vous cherchiez à relever un nouveau défi, cet événement avec Simiabraz est à ne pas manquer. Ce qui est bien, c'est que si vous manquez la première session, vous avez toujours une chance de vous rattraper. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la majorité des joueurs.

Source : Pokemon