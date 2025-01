La fête bat toujours son plein sur Pokemon Ecarlate & Violet avec une chasse au sommet ! Depuis plusieurs semaines, le studio Game Freak prépare les joueuses et joueurs à un événement massif sur les derniers jeux de la saga. Après différents raids Téracristal pour se chauffer et muscler son pokédex, un énorme rendez-vous a été lancé avec la capture d'un pokémon ultra légendaire. Une créature qui ne plaisante pas et parlera beaucoup aux afficionados de la licence, et en particulier à toutes et ceux qui ont mis les mains sur Pokémon Rubis, Saphir, Diamant Étincelant ou Perle Scintillante.

Ce pokémon dingue va disparaitre de Pokemon Ecarlate & Violet

Rechargez votre Nintendo Switch et sortez votre cartouche de Pokemon Ecarlate & Violet car vous allez en avoir besoin. Le 20 décembre 2024, le jeu a accueilli un énorme raid Téracristal avec l'objectif d'attraper un Rayquaza Chromatique de couleur noire équipé du type Téracristal Dragon. Un pokémon mythique pour les fans de la série, et qui ne demande qu'à être connu auprès des nouveaux-venus.

Comment ajouter le Rayquaza Chromatique à votre pokédex de Pokemon Ecarlate & Violet ? En accomplissant le raid Téracristal 5 étoiles associé. Mais attention car l'événement, qui dure déjà depuis plusieurs jours, se termine très prochainement. Vous avez encore jusqu'au 6 janvier 2025 à 00h59 (heure française), mais pas plus pour espérer l'apercevoir dans la région de Paldea et ainsi engager le combat.

À l'instar des autres raids de Pokemon Ecarlate & Violet, il y a une limite d'une unique obtention du Rayquaza Chromatique par sauvegarde. Si vous vous relancez dans une bataille contre ce pokémon, vous serez gratifier d'autres récompenses en retour. Dernier élément à savoir « Plusieurs espèces de Pokémon qui prennent la couleur noire lorsqu’ils sont chromatiques feront l’objet d’apparitions massives lorsque le Rayquaza chromatique sera présent dans les raids ». Par ailleurs, pendant cette période, les créatures auront plus de chance d'être chromatiques.

Comment ajouter gratuitement le Rayquaza Chromatique à votre pokédex de Pokemon Ecarlate et Violet ? En suivant encore et toujours les mêmes étapes que vous connaissez peut-être par cœur. Mais dans le doute, voici le petit tutoriel à respecter :

Lancez Pokemon Ecarlate & Violet sur Nintendo Switch

Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour installée

Terminez le scénario principal ou rejoignez des dresseuses et dresseurs

Abonnez-vous au Nintendo Switch Online si vous participez aux raids avec d'autres joueuses et joueurs

Allez sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Sélectionner « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : site Pokémon Écarlate & Violet.