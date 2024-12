Depuis plusieurs semaines maintenant, Pokemon Ecarlate & Violet prépare les joueuses et joueurs à un grand événement. Entre le 29 novembre et le 19 décembre 2024, une série de raids Téracristal 5 étoiles ont été organisés dans le but de récupérer gratuitement plusieurs pokémon (Corvaillus et Ampibidou, Azumarill et Terraiste, Courrousinge et Scalpereur). Mais ce n'était qu'une mise en bouche pour le vrai raid Téracristal de cette fin d'année qui va vous permettre d'ajouter un pokémon ultra légendaire, extrêmement apprécié et qui se fait rare surtout dans la version qui est offerte, à votre pokédex. On vous dit sur cette créature et sur cet événement à ne pas manquer.

Une créature de premier ordre dans Pokemon Ecarlate & Violet

LE raid Téracristal de cette fin d'année est disponible sur Pokemon Ecarlate & Violet. Comme annoncé par The Pokémon Company, cet évènement d'envergure aura lieu du vendredi 20 décembre 2024 à 1h00 (heure française) au lundi 6 janvier 2025 à 00h59 (heure française). Durant cette période, vous pourrez capturer un pokémon légendaire, le Rayquaza Chromatique qui possède le type Téracristal Dragon. Évidemment, contrairement à d'autres créatures de ces dernières semaines, il n'apparaitra qu'au cours d'un raid Téracristal 5 étoiles.

Ce Rayquaza Chromatique, qui rappellera des souvenirs aux joueuses et joueurs de Pokémon Rubis, Saphir, Diamant Étincelant et Perle Scintillante, sera de couleur noire. D'ailleurs sa présence aura des conséquences sur les autres créatures de Pokemon Ecarlate & Violet. « Plusieurs espèces de Pokémon qui prennent la couleur noire lorsqu’ils sont chromatiques feront l’objet d’apparitions massives lorsque le Rayquaza chromatique sera présent dans les raids. Il semblerait d’ailleurs que les Pokémon qui apparaîtront lors de ces phénomènes singuliers auront plus de chances d’être chromatiques ».

Catégorie : Pokémon Cieux

Type : Dragon/Vol

Taille : 7,0 m

Poids : 206,5 kg

Talent: Air Lock

Plusieurs pokémon seront aussi présents dans cette période à l'image de Piétacé (Paldea), Strassie (Septentria) et Incisache (Institut Myrtille).

Comme toujours, ce Rayquaza Chromatique ne pourra être obtenu qu'une seule fois par sauvegarde dans Pokemon Ecarlate & Violet. Mais si vous voulez retenter l'affrontement après la première rencontre, vous pourrez débloquer d'autres récompenses. Si vous ne savez pas comment obtenir gratuitement le Rayquaza Chromatique dans Pokemon Ecarlate & Violet, voici un petit tutoriel que certains doivent déjà connaître par cœur.

Lancez Pokemon Ecarlate & Violet sur Nintendo Switch

Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour installée

Terminez le scénario principal ou rejoignez des dresseuses et dresseurs

Abonnez-vous au Nintendo Switch Online si vous participez aux raids avec d'autres joueuses et joueurs

Allez sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Séléctionner « Recevoir les Actus Poké Portail »

En plus de cet événement, on vous rappelle que des cadeaux sont toujours disponibles via Pokemon Ecarlate & Violet jusqu'en janvier 2025

Source : site Pokémon Écarlate & Violet.