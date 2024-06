Une nouvelle fois, Pokémon Écarlate et Violet offrent un peu de défi avec un nouveau raid Tera Sept étoiles, offrant l'occasion de vaincre et de capturer un Pokémon rare.

Les dresseurs de Pokemon Écarlate et Violet, tenez-vous prêts ! Un nouvel adversaire redoutable se profile à l'horizon, et il est prêt à tester vos compétences comme jamais auparavant. Ou pas, si vous avez l'habitude. Roitiflam, le prochain boss des raids Tera sept étoiles, s'apprête à faire son entrée sur les champs de bataille. Une bonne occasion pour les joueurs de briller (sans mauvais jeu de mot).

Roitiflam à l'honneur dans Pokemon

Roitiflam, le gros cochon de feu, n'est pas un Pokémon ordinaire. Avec ses origines dans Pokémon Noir et Blanc, Roitiflam est la forme finale de Gruikui, et il apporte avec lui toute la puissance d'un très bon Pokemon de type Feu. Ses attaques dévastatrices et ses points de vie en font un adversaire redoutable, mais attention, ses faiblesses en défense et en vitesse peuvent être exploitées par les plus astucieux.

Ainsi, ne manquez pas cette opportunité unique de prouver votre valeur. Roitiflam l'Inégalé sera disponible pour les raids Tera du 13 au 16 juin, et de nouveau du 20 au 23 juin. Marquez ces dates dans votre calendrier et préparez-vous à l'affrontement. Les raids Tera sept étoiles ne sont pas seulement des batailles ; ce sont des expériences intenses qui mettent à l'épreuve la maîtrise, la stratégie et la détermination des joueurs. Chaque boss de raid apporte son lot de défis et de récompenses, et Roitiflam ne fera pas exception. C'est l'occasion de renforcer votre équipe avec un Pokémon puissant. Et de montrer à la communauté que vous êtes prêt à relever les défis les plus ardus.

Pour réussir contre, il est recommandé d'utiliser des Pokémon de type Sol, comme. Cependant, il est important de noter que Roitiflam peut utiliser des mouvements de type Plante pour se défendre contre ces types, ce qui nécessite une préparation stratégique et des contre-mesures appropriées.

Bref, ces raids offrent une fenêtre limitée pour capturer ce Pokémon spécial. Donc il est conseillé de bien préparer ses équipes à l'avance.