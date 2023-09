Alors que le premier DLC de Pokemon Ecarlate et Violet, Le Masque Turquoise, fait actuellement beaucoup parler de lui, notamment à cause de ses nombreux bugs, la Pokémon Company continue quand même à faire plaisir à ses dresseurs en herbe avec de nouveaux événements et de nouvelles créatures à capturer. Préparez vos pokéball puisque deux nouvelles créatures arrivent très bientôt.

Deux pokemon très puissants arrivent dans Ecarlate et Violet

Les raids Teracristal, ça vous parle ? Ce sont des combats généralement ardus qu'il est possible de mener en coopération avec d'autres joueurs ou aidés par des compagnons IA. C'est aussi et surtout une bonne partie du contenu de fin de jeu de Pokemon Ecarlate et Violet. Régulièrement, le studio en charge des deux jeux ajoute de nouveaux événements, de nouveaux Raids et surtout, de nouvelles créatures. Généralement, les pokemon dans les Raids Teracristal sont soit rares, soit très puissants, parfois même un peu des deux. Prochainement, ce sont deux créatures très puissantes qui rejoindront les raids 4 et 5 étoiles. Deux versions de Pyrax, ici appelées Rampe-Ailes (pour Pokemon Ecarlate) et Mite-de-Fer (pour Pokemon Violet). Ces deux monstres pourront être combattus et capturés dans les raids du vendredi 22 au lundi 25 septembre 2023.

Notez que les deux monstres peuvent avoir n'importe quel type Teracristal, ce qui vous permettra de faire le choix le plus optimal pour votre équipe.

Des centaines de créatures et d'autres arriveront dans le prochain DLC

Il n'est pas rare que Pokemon Ecarlate et Violet donnent l'opportunité de mettre la main sur des Pokémon exclusifs ou difficiles à trouver parfois. Les dresseurs peuvent ainsi facilement compléter leur pokedex et/ou renforcer leur équipe fétiche. D'ailleurs, depuis la sortie du premier DLC, le nombre de pokemon capturables a drastiquement augmenté. Cette première extension amène avec elle de nombreuses nouvelles créatures, et d'autres seront de la partie d'ici l'hiver prochain avec Le Disque Indigo, le second DLC de cette grande aventure. On espère simplement que d'ici là, les soucis techniques seront enfin terminés. Les joueurs, en tout cas, croisent les doigts, d'autant que, d'après les rumeurs, deux autres jeux devraient prochainement être dévoilés, les remakes de deux des meilleurs épisodes de la série, Noir et Blanc.