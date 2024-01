Pokemon Ecarlate et Violet offre très régulièrement des contenus gratuits aux joueurs, sans rien exiger en retour. Si vous entrez le code mystère SEEY0U1NPALDEA avant le 31 novembre 2024, vous pourrez ainsi débloquer Mordudor sous sa forme « coffre ». Dans quelques heures, de nouvelles bêtes seront accessibles, mais à une condition : les capturer. Et ça ne va pas être une mince affaire pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de participer à des événements éphémères, pensés pour être plus ardus que les combats de base.

Un raid inédit 7 étoiles dans Pokemon Ecarlate et Violet

Vous avez peut-être reçu Pokemon Ecarlate et Violet à Noël, et ça tombe bien car un nouveau raid 7 étoiles est en approche. Du vendredi 12 janvier à 1h00 du matin - dans la nuit de jeudi à vendredi -, et jusqu'au lundi 15 janvier à 00h59, vous pourrez vous affronter un Brasegali doté du Téra type Vol, ce qui en fait un pokemon au kit relativement complet accompagné de son double type d'origine. En récompense du duel, vous pourrez également mettre la main sur un Insigne Surpuissant.

Comme pour les autres, il ne peut être capturé qu'une fois par sauvegarde. Mais si vous n'êtes pas disponibles à ces créneaux, vous aurez une seconde chance entre le 19 et 21 janvier 2024. Et ce n'est tout à fait fini, étant donné que le Pokémon Leuphorie revient dans Pokemon Ecarlate et Violet à l'occasion d'un raid 5 étoiles dès ce week-end.

Avant d'essayer de récupérer Braségali, il va déjà falloir accéder au raid 7 étoiles. Pour cela, voici les étapes à suivre scrupuleusement :

Lancez Pokemon Ecarlate et Violet

Accédez au menu Poké Portail

Sélectionnez « Recevoir les actus Poké portail »

Et voilà ! La seule chose supplémentaire à faire, c'est d'avoir bouclé l'aventure principale. Bonne chance à ceux qui sont éligibles, et pour les autres, il reviendra peut-être à un autre moment !