Le second DLC de l'extension Pokemon Ecarlate et Violet Le trésor enfoui de la Zone Zéro est sorti le 14 décembre 2023. Cela fait donc plusieurs mois et pour patienter jusqu'au prochain gros contenu - si toutefois il y en avait un - ou jeu, le titre continue d'organiser régulièrement des événements pris d'assaut par les joueuses et les joueurs. Sortez le café et rechargez votre Nintendo Switch si vous jouez en portable, ça commence très tard dans la nuit de jeudi à vendredi. Et comme d'habitude, ce n'est pas fait pour durer, même si vous aurez une seconde chance.

Un raid 7 étoiles inédit pour Pokemon Ecarlate et Violet

Prêts à obtenir des pokémon gratuits dans Pokemon Ecarlate et Violet ? Le prochain raid Téracristal est connu et attention, car ce sera un événement 7 étoiles. Autant dire que ce ne sera pas facile, mais si vous êtes des habitués et des dresseurs avec de la bouteille, ça devrait bien se passer. Les efforts déployés vous permettront, en cas de victoire, d'attraper à un Méganium doté de l'Insigne Surpuissant. Une créature qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un dinosaure.

Ce Meganium, normalement absent de Paldea, se distingue par son type Téracristal Psy. Il sera accessible dans Pokemon Ecarlate & Violet du vendredi 5 avril 2024 à 2h00 (heure française), jusqu'au lundi 8 avril 2024 à 01h59 (heure française). Parfait pour les couche-tard ou celles et ceux qui n'avaient rien prévu pour le week-end. Pour les autres, il y a une bonne nouvelle. Le Méganium doté de l'Insigne Surpuissant fera son retour dans Pokemon Ecarlate et Violet entre le vendredi 12 avril à 2h00 (heure française) et le lundi 15 avril 2024 à 1h59 (heure française). Après cela par contre, il faudra attendre de le voir éventuellement réapparaitre lors d'un autre événement.

Si jamais ce raid Téracristal 7 étoiles vous effraie, il y a une surprise pour les raids Téracristal 5 étoiles. Durant la deuxième moitié de l'événement, entre le vendredi 12 avril à 2h00 (heure française) et le lundi 15 avril à 1h59 (heure francaise), des Leuphorie seront visibles plus souvent.

« Ils posséderont divers types Téracristal, alors préparez-vous judicieusement à ces affrontements. En venant à bout de ces Leuphorie, vous pourrez remporter de merveilleuses récompenses, telles que des Téra-Éclats variés et des Bonbons Exp. supplémentaires » précise le site officiel de Pokemon Ecarlate et Violet. Comment obtenir gratuitement les pokémon Méganium doté de l'Insigne Surpuissant et un Leuphorie ? La procédure est encore identique aux précédentes fois.

Lancez le jeu Pokemon Ecarlate et Violet sur votre Switch

Allez sur le menu Poké Portail

Choisissez « Recevoir les actus Poké portail »

Et voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour vos combats ! Une dernière précision cependant. Comme d'habitude, le Méganium spécial n'est offert qu'une fois par sauvegarde, et si vous l'avez déjà eu, il est impossible de le capturer. En revanche, vous pourrez refaire des raids Téracristal en l'affrontant pour espérer décrocher d'autres récompenses.