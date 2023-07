Gamefreak a beau distribuer de jolis cadeaux pour l’ensemble des joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet, il n’en oublie pas les amateurs de défis. Les créatures puissantes et légendaires s’enchaînent et c’est encore un raid 7 étoiles qui arrivera sous peu. Ne vous attendez pas à un pokémon iconique, c’est un monstre adorable mais autrement impossible à capturer qui débarque.

Un nouveau raid 7 étoiles pour Pokemon Ecarlate et Violet

Nouveau mois, nouveau raid 7 étoiles. Les développeurs continuent d'étoffer le contenu post-lancement de Pokemon Ecarlate et Violet et de contenter les dresseurs de haut niveau à la recherche de nouveaux défis. Ces événements temporaires sont aussi et surtout l’occasion de mettre la main sur des créatures rares et puissantes qu’il n’est ordinairement pas possible de capturer dans le jeu. Après Dracaufeu ou encore Typhlosion, c’est Goupelin qui arrivera dans les Raids Téracristal. Petite particularité, il sera de type Fée et possèdera l’Insigne Surpuissant en plus de statistiques améliorées.

Ce nouveau raid 7 étoiles de Pokemon Ecarlate & Violet sera disponible du vendredi 7 juillet à 1h00 du matin, heure française, au 10 juillet à 1h59 dans un premier temps. Il reviendra ensuite du vendredi 14 juillet à 1h00 au lundi 17 juillet à 1h59. On rappelle que Goupelin ne pourra être capturé qu’une seule fois par sauvegarde. Puisque ce sera un adversaire plus retors qu’à l’accoutumée, il n'y a en revanche aucune limite pour l’affronter. Vous pourrez le combattre autant de fois que vous le souhaitez, jusqu’à trouver l’équipe parfaite pour en venir à bout.

Petite précision et pas n’importe laquelle, ce sera votre seul moyen de mettre la main sur ce Goupelin de type fée. Vous pourrez en revanche importer une version classique de cette créature via Pokémon Home, maintenant que la grosse mise à jour a été déployée. Pour accéder à cet événement, lancez votre version de Pokemon Ecarlate ou Violet. Rendez-vous ensuite dans le menu Poké Portail, puis dans la section Cadeau Mystère. A partir de là, sélectionnez l’option « Recevoir les Actus Poké Portail » et le tour est joué. Goupelin apparaîtra uniquement dans les Raids au cristal noir une fois que vos aurez mis à jour vos Actus Poké Portail. On en profite pour vous rappeler que vous pouvez encore récupérer un pokémon shiny de la première génération gratuitement et ce jusqu'au 4 juillet 2023 à 01h59, heure française,