Une nouvelle occasion d'agrandir votre pokédex est disponible dans Écarlate et Violet. On parle ici de deux pokémons ultra rare. Mais ne trainez pas pour les attraper.

Bien que Pokemon Ecarlate et Violet soient sortis depuis près de deux ans sur la Nintendo Switch, le soft continue d’entretenir sa communauté de fans. On en vous ne parle pas ici des deux DLC, mais des évènements spéciaux que le jeu organiste très régulièrement. Pour les joueurs, c’est l’occasion de remplir leur Pokédex et d’améliorer leurs créatures, tout en récupérant des tonnes de cadeaux. Le seul hic, c'est qu’il faut agir très rapidement, car il ne faut pas laisser passer ces opportunités.

Un nouvel raid Pokemon Ecarlate et Violet

Du 22 mars au lundi 25 mars, vous aurez l’occasion de capturer deux pokémon ultras rares : Fongus-Furie et Paume-de-Fer. Les types de ces monstres seront aléatoires, ce qui rendra plus difficile la préparation des rencontres avec eux. Ils seront tous deux au niveau 75, ce qui correspond à un niveau de raid 5 étoiles. Au cours de votre partie, vous ne pourrez pas rencontrer les deux monstres de poche. Fongus-Furie sera exclusif à Pokemon Ecarlate, tandis que Paume-de-Fer sera disponible dans Violet. Toutefois, si vous avez vraiment besoin de la créature complémentaire, vous pouvez toujours rejoindre un raid dirigé par un joueur ayant la version opposée du jeu.

Même si ce ne sont pas vos pokémon préférés, nous vous recommandons d’y jeter un coup d’œil pour les récompenses offertes. En capturant un de ces deux créatures vous obtiendrez plusieurs objets utiles pour Pokemon Ecarlate et Violet, comme des bonbons Exp, des perles, des baies, et bien plus encore ! Ces ressources seront utiles pour faire évoluer les Pokémon de votre équipe ou même pour générer un peu d’argent.

Comment accéder à l'événement ?

Pour cela, c’est très simple ! Il vous suffit de vous rendre sur le menu « Actus Poké Portail » de vitre versib de Pokemon Ecarlate ou Violet et d’avoir une connexion Internet. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement au Nintendo Switch Online pour capturer le pokémon de votre version. Toutefois, ce sera le cas si vous rejoignez un joueur en ligne pour capturer la deuxième créature. Malheureusement, les nouveaux arrivants devront quant à eux patienter avant de pouvoir débloquer ces évènements. Il faut avoir fini le scénario pour débloquer des raids de niveau 5 étoiles ou plus, sauf si vous êtes en multijoueur.