Un pokemon très rare et puissant s'apprête bientôt à disparaître d'Ecarlate et Violet. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour l'attraper, alors faites vite !

Comme à son habitude, Pokemon Ecarlate et Violet continuent de fournir un contenu bien dense pour garder les joueurs impliqués dans l'aventure. Pour les détenteurs du DLC, il y a toujours la possibilité de faire le Volume 1 de l'extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Quant aux autres, ils ne vont pas avoir le temps de se tourner les pouces. En effet, un pokemon ultra rare est encore présent dans le jeu, mais il partira bientôt. Sortez votre meilleure équipe et vos Poké Ball, c'est l'heure d'aller en chasse.

Nouveau gros défi pour Pokemon Ecarlate et Violet

Il est possible que la plupart d'entre vous aient déjà fini ce nouvel opus. Est-ce donc le moment d'éteindre la console et de ne plus jamais y toucher ? Bien sûr que non, et Game Freak s'en assure au quotidien. Ainsi, le studio a mis sur pied les raids Teracristal, des combats représentant une bonne partie du contenu de fin de jeu. Ils sont intéressants à faire, car ils représentent souvent les défis les plus corsés de Pokemon Ecarlate et Violet. Lorsqu'on y prend part, on est aidé par d'autres joueurs, ou par l'IA. Le but est alors de terrasser une créature lors d'un duel, et ce n'est pas toujours facile. D'ailleurs, il y a justement un nouveau raid qui est accessible, et il ne faudra pas faire l'impasse dessus, malgré sa difficulté.

Souvent, ces affrontements promettent de belles récompenses à la clé. Aujourd'hui, on a l'occasion de se frotter à un pokemon puissant, mais surtout très rare. Il s'agit de Typhlosion, un pokemon de type Feu normalement issu de la deuxième génération. En l'occurrence, il faudra faire face à sa version Hisui qui a la particularité d'être aussi de type Spectre. Pour vous donner une idée de l'ampleur du challenge, il fait partie des raids Teracristal de rang 7 étoiles, et il faut en découdre avec sa forme Tera Feu. Autant dire que ça ne va pas être une entreprise aisée.

Si nous mettons l'accent sur l'urgence de la situation, c'est parce qu'il peut seulement être capturé une fois par partie. Sa rareté est donc inestimable. Pour rappel, il y a déjà eu une première opportunité de l'attraper du 3 au 5 novembre dernier. Pour celles et ceux qui ont raté le coche, c'est votre dernière chance de rectifier le tir. Dès maintenant, et jusqu'au 12 novembre 2023, ce précieux Typhlosion peut être défié, et capturé. Ce sera sans aucun doute un bel ajout à votre collection.

La suite du DLC approche à grands pas

Une grosse nouvelle a frappé la sphère Pokemon il y a peu. En effet, la date de sortie du Volume 2 du DLC a été dévoilée au grand jour. « Le Disque Indigo » succédera au « Masque Turquoise » le 14 décembre prochain. Les terres de Septentria pourront être foulées à nouveau, et on sent déjà l'impatience monter. Au total, ce sont quatre zones inédites qui attendent les joueurs, chacune recelant des monstres jamais vus encore dans la série. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu en avoir un aperçu. Le premier trailer arrivera sûrement au cours des semaines à venir. En tout cas, c'est ce qu'on espère.