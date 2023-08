Nintendo a sorti le grand jeu pour les DLC Pokemon Ecarlate et Violet avec une date de sortie et une présentation de gameplay. Voici ce qu'il faut retenir.

Comme attendu, Pokemon Ecarlate et Violet a dévoilé des informations sur son extension qui sera divisé en deux DLC. Le volume 1 « Le Masque Turquoise » et le volume 2 avec « Le Disque Indigo ». Des contenus pour vous faire découvrir de nouveaux horizons au-delà de la région de Paldea du jeu principal.

Le premier DLC de Pokemon Ecarlate et Violet, « Le Masque Turquoise », vous fera participer à un voyage scolaire dans les contrées de Septentria. Une fois rendu sur ce territoire, vous pourrez contempler une immense montagne, des vergers cultivés par les habitants, des rizières et faire la connaissance d'un frère et d'une sœur. « Là-bas, les élèves rencontreront des Pokémon que l'on ne trouve pas dans la région de Paldea, et tenteront de percer les mystères qui se cachent derrière une vieille légende de Septentria ».

Roseille et Kassis de l'Institut Myrtille. Ce dernier sera l'occasion de découvrir une nouvelle évolution de Verpom, Pomdamour, mais pas que. À travers un récit folklorique, vous croiserez le chemin des pokemon Félicanis, Fortusimia et Favianos. L'extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro inclura également une touche Pokémon Snap avec l'introduction de Lithia. Une photographe itinérante qui est à la recherche d'une bestiole bien précise. À vous de l'aider dans sa mission en immortalisant les bêtes de Septentria.

Le contenu additionnel de Pokemon Ecarlate et Violet ajoutera aussi le mini-jeu « La chasse aux Monstres ». Une activité dans laquelle il faut éclater des Ballons Monstre en chevauchant votre monture. Plus votre score sera élevé, plus vous ramasserez de mochis pour renforcer vos Pokemon. Le second DLC « Le Disque Indigo » vous fera explorer 4 zones artificielles - l'ardente Zone Savane, la luxuriante Zone Côtière, la rude Zone Canyon et la glaciale Zone Polaire - où vous trouverez différents Pokemon à chaque fois. Enfin, vous serez aussi en mesure de combattre la Ligue Myrtille de l'école du même nom, mais aussi d'assister à des cours.

Le DLC Le Masque Turquoise de Pokemon Ecarlate et Violet sortira le 13 septembre 2023. En revanche le contenu ne sera disponible Le Disque Indigo qu'à l'hiver 2023.

Deux nouveaux jeux gratuits Nintendo Switch Online

En plus de la date de sortie du premier DLC de Pokemon Ecarlate et Violet, deux nouveaux jeux gratuits Nintendo Switch ont annoncés. Des titres réservés aux abonnés du NSO qui sont, surprise, des softs Pokemon. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez télécharger Pokémon Trading Card Game sorti en 2000 sur Game Boy Color. Une adaptation vidéoludique du jeu de cartes physique qui met en avant la première génération de créatures.

Le jeu N64 Pokemon Stadium 2 est aussi offert dès maintenant pour les abonnes Nintendo Switch Online + Pack d'extension. Contrairement au précédent titre, il faudra en effet avoir souscrit à la formule la plus onéreuse. Stadium 2 propose des combats en 3D en piochant parmi dans la sélection de Pokémon de la seconde génération.