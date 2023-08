Si les fans de Pokemon ont bien une date en tête, c'est celle du 13 septembre prochain. En effet, celle-ci marque la sortie du premier DLC pour Pokemon Ecarlate et Violet. Intitulé Le Trésor enfoui de la Zone Zéro, l'extension est découpée en deux volumes. Le Volume 1, « Le Masque Turquoise », va nous faire visiter les contrées de Septentria au cours d'un voyage scolaire. Et forcément, qui dit nouvelle zone dit nouveaux pokemon.

Un nouveau pokemon arrive dans Ecarlate et Violet

C'est dans une nouvelle vidéo qu'une créature inédite de Pokemon Ecarlate et Violet a été mise sur le devant de la scène. Il s'agit de Poltchageist, un pokemon de type Plante/Spectre, qui fait partie de la catégorie Matcha. Les habitués feront peut-être le lien avec Théffroi au niveau de l'apparence, et pourtant, ils sont loin de se ressembler. Poltchageist, en plus de ne pas partager les mêmes faiblesses que Théffroi, a le pouvoir d'aspirer l'énergie vitale des gens en les saupoudrant de la poudre qui se trouve sur son corps. Un pokemon plutôt gentil.

Poltchageist, fidèle à sa réputation de fantôme, n'élit pas domicile dans des hôtels 5 étoiles, mais plutôt dans les demeures anciennes qui sentent la poussière et le renfermé. À ses heures perdues, il répare aussi les pots cassés. Par ailleurs, son talent a été révélé. Lorsqu'il entre en combat, il lance « Aux Petits Soins » ce qui va venir restaurer des PV à un allié. Un pokemon très utile donc et qui a l'air déjà de s'attirer les faveurs du grand public craquant pour son design.

Une fois le Volume 1 sorti, il faudra patienter jusqu'à l'hiver 2023 pour mettre la main sur le Volume 2 de l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro, « Le Disque Indigo ». Les dresseurs et dresseuses pourront alors visiter 4 zones artificielles : l'ardente Zone Savane, la luxuriante Zone Côtière, la rude Zone Canyon et la glaciale Zone Polaire. Un changement d'ambiance et de décor brutal qui sera accompagné de la découverte d'un certain nombre de nouveaux pokemon.