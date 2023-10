Pokemon Ecarlate et Violet va bientôt faire revenir un Pokemon très rare qu'il faudra affronter pour obtenir de belles récompenses. Néanmoins, il va falloir se préparer en conséquence.

En septembre dernier, Pokemon Ecarlate et Violet a déployé la première partie de sa grosse extension, Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Les joueurs ont pu commencer l'exploration des terres de Septentria avec le Volume 1 baptisé « Le Masque Turquoise ». Néanmoins, le studio n'a pas oublié celles et ceux qui possèdent uniquement le jeu de base. Ainsi, de temps à autre, Game Freak rajoute des défis à travers les raids Teracristal. Et justement, un Pokemon assez rare va bientôt faire son grand retour.

Un Pokemon bien pratique est de retour

Les raids Teracristal sont des combats corsés contre des Pokemon spéciaux. Ces derniers représentent une grosse partie du contenu de fin de jeu. Il est possible les mener avec l'IA ou en coopération avec d'autres dresseurs. Les développeurs varient régulièrement les monstres qu'on affronte lors de ces challenges ardus. Parfois, ils en retirent et ne les font revenir que bien plus tard. C'est le cas de Leuphorie qui avait disparu depuis maintenant quelques mois. Ce Pokemon, qu'on trouve dans les raids Teracristal de rang 5 étoiles, n'est pas spécialement dur à abattre. Par contre, il est très utile pour les joueurs.

En effet, le combat contre Leuphorie précède souvent un affrontement bien plus complexe. Il sert donc à gagner un peu de temps pour souffler. De plus, ce Pokemon est une véritable mine d'or. Le vaincre permet d'obtenir de précieuses ressources telles que les Bonbons Rares ou les Eclats de Tera. Vous l'aurez compris, le retour de Leuphorie dans les raids Teracristal symbolise le coup d'envoi pour tous ceux qui sont en manque d'objets rares. Cependant, il ne va pas falloir traîner pour s'y mettre. Le duel contre ce Pokemon se tiendra uniquement du 20 octobre prochain jusqu'au 22.

Un DLC qui fait peur aux joueurs ?

Comme nous l'avons dit plus haut, le DLC de Pokemon Ecarlate et Violet est découpé en deux volumes. Le premier est déjà sorti, tandis que le deuxième, « Le Disque Indigo », arrivera au cours de l'hiver 2023. Seulement voilà, l'état du « Masque Turquoise » à sa sortie a grandement inquiété la communauté. Des bugs présents dans le jeu de base le jour du lancement se sont à nouveau manifestés. Si, depuis, la situation est globalement sous contrôle, des craintes persistent. Quelques personnes ont peu de voir le Volume 2 subir les mêmes déboires le jour J. On espère que le studio fera le nécessaire.