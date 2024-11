Si vous avez raté les derniers raids 5 ou 7 étoiles, il y a un moyen d'obtenir des pokémon gratuits encore plus facilement dans Pokemon Ecarlate & Violet.

Pokemon Ecarlate & Violet vous laissera bientôt vous confronter à un Rayquaza chromatique lors de raids Téracristal événementiels. Ce n'est cependant pas pour tout de suite puisque ces rencontres auront lieu du 20 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Il y a encore encore un peu de temps, mais si vous voulez enrichir votre pokédex, vous allez pouvoir le faire dès maintenant et sans même devoir combattre les créatures. Le jeu vous offre encore des cadeaux, mais seulement jusqu'à ce week-end.

Plusieurs pokémon gratuits dans Pokemon Ecarlate & Violet

Avis aux joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet ! Comme très souvent, le jeu fait une nouvelle distribution de pokémon gratuits. Toutefois, la plupart du temps, il est nécessaire de participer à des raids Téracristal pour les obtenir. Ce n'est pas du tout le cas cette fois-ci étant donné que toutes les créatures offertes le sont via le principe des « Cadeaux Mystère ». Il s'agit de codes à entrer directement dans l'un des menus de Pokemon Ecarlate et Violet, qui vous donnent donc accès à pokémon ou à d'autres types de bonus comme des cosmétiques.

Plusieurs codes « Cadeaux Mystère » sont encore valables dans Pokemon Ecarlate & Violet, mais uniquement jusqu'à ce samedi 30 novembre 2024. C'est donc votre dernière chance d'en profiter ! Voici les pokémon qui peuvent être récupérés pendant quelques jours encore.

Coiffeton de Dot Code Cadeau Mystère : D0T1STPARTNER

Mordudor Code Cadeau Mystère : SEEY0U1NPALDEA

Casquette Symbole Téracristal Code Cadeau Mystère : WEARTERASTALCAP



La Casquette Symbole Téracristal n'est disponible que jusqu'au 30 novembre 2024 également dans Pokemon Ecarlate & Violet.

Comment obtenir ces nouveaux pokémon gratuits et le cosmétique dans Pokemon Écarlate & Violet ? Voici un petit rappel de toutes les étapes à suivre. Contrairement aux raids Téracristal, il n'y a pas besoin d'abonnement au Nintendo Switch Online.

Lancez votre jeu Pokemon Ecarlate ou Pokémon Violet

Rendez-vous sur le menu principal, puis dans la section « Poké Portail »

Sélectionnez « Cadeaux Mystère »

Appuyez sur « Obtenir via un code » ou « Obtenir via Internet »

Entrez le code un des codes cadeaux mystère

Votre cadeau sera automatiquement ajouté (le Pokémon apparaîtra dans votre équipe ou dans l'une de vos Boîtes PC)

Source : site officiel.