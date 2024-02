Comme à son habitude, Nintendo gâte les fans de Pokemon Ecarlate & Violet, au travers d’événements temporaires qui permettent d’obtenir des créatures encore jamais vues dans la région de Paldéa. Elles ont la particularité d’être plus puissantes que les autres et d’être également plus difficile à attraper, même pour les plus dresseurs expérimentés. Cette fois, la star est un des Pokémon de départ de la région de Sinnoh.

Un événement à ne pas manquer dans Pokemon Ecarlate & Violet

Après les pokémon Flotte-Mèche et Têtes-de-Fer début janvier, c’est au tour de Pingoléon, un des monstres de départ des jeux Diamant, Perle et Platine, de débarquer en force lors d’un raid Teracristal à durée limitée. Pour rappel, ces combats spéciaux peuvent être menés avec d’autres joueurs, ou avec des IA et sont plus stratégiques que ceux contre les pokémon sauvages ordinaires. Ils sont notés avec un système d’étoiles qui représente leur force, mais attention, car ils ne sont pas disponibles pour tous les joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet. Les raids avec une seule étoile sont plutôt simples et sont accessibles dès que le joueur entame la chasse au trésor. Par contre, pour les raids avec six étoiles ou plus, il faut impérativement avoir terminé le Tournoi de l’Académie (et donc le scénario) et remporter une dizaine d’autres raids.

Pour revenir à Pingoléon, il a d'abord été approchable jusqu'au ce dimanche 4 février, à 1h du matin. Le pokémon de type eau de la quatrième génération a, à son actif, pas moins de 7 étoiles. Il acquerra le type glace durant l’événement, ainsi que l’insigne Surpuissant. Toutefois, rassurez-vous, car si vous l'avez manqué, vous pourrez retenter votre chance quelques jours plus tard sur Pokemon Ecarlate & Violet : du vendredi 9 février, à 1h du matin, au lundi 12 février, à 0h59. À noter qu’il ne peut être capturé qu’une seule fois par sauvegarde.

D’autres surprises

Durant ces deux périodes, Pingoléon ne sera pas seul. Le pokémon Leuphorie sera également de la partie. Il apparaîtra beaucoup plus souvent lors des raids 5 étoiles, une bonne occasion si vous ne l’avez pas encore dans votre Pokédex. Une fois vaincu, il peut offrir aux joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet de nombreuses récompenses, telles que des Téra-Éclats variés et des Bonbons Exp. supplémentaires. Tous ces trésors peuvent ensuite être revendus au prix fort dans les différentes boutiques de la région de Paldéa.