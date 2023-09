Pokemon Ecarlate et Violet a récemment déployé sa mise à jour 2.0.1 pour la sortie de son extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Un patch massif qui n'est pas seulement venu apporter des correctifs et autres ajustements au gameplay. Il a également amélioré certaines mécaniques de jeu et en a même rajouté certaines. Et maintenant, nous avons une nouvelle mise à jour en approche. À quoi peut-on s'attendre ?

Notes de patch 2.0.2 pour Pokemon Ecarlate et Violet

Malgré les nombreuses retouches de la 2.0.1, le premier Volume de l'extension, baptisé « Le Masque Turquoise », a encore de gros problèmes. La quantité de bugs qui fut déclarée n'est pas sans rappeler les débuts de Pokemon Ecarlate et Violet. Le framerate n'est pas stable, certains personnages deviennent difformes, la caméra disparaît parfois dans le sol, bref, ce n'est pas l'expérience de jeu idéale. Forcément, les joueurs ne sont pas contents et ils le font savoir. Ce futur patch 2.0.2 sera-t-il le symbole d'un nouvel espoir ? Eh bien, pas vraiment.

Voici la liste des ajouts dont l'arrivée est prévue pour octobre, sans plus de précisions. Comme vous allez le voir, il ne s'agit pas vraiment de corriger des bugs majeurs.

Correction d'un problème où dans certaines conditions, même si vous gagnez contre un dresseur sur le terrain, votre victoire peut ne pas être enregistrée. Par conséquent, vous pouvez ne pas recevoir de récompenses pour avoir remporté un certain nombre de batailles contre des dresseurs, comme « les employés de la Ligue Pokemon dans diverses parties de la région de Paldea » ou « les masques de démon du village de Kitakami ».

Lorsque vous transférez un Pokemon spécial de « Pokémon GO » vers « Pokemon HOME », le Pokemon ciblé peut être amené même s’il a déjà été obtenu dans la version 1.3.2 ou antérieure de Pokemon Ecarlate et Violet. Le problème, maintenant corrigé, rendait cette action impossible.

La note de patch tenait surtout à s'attaquer à ce fameux problème concernant la Pokemon HOME. Certains dresseurs sont d'ailleurs soulager de voir cela disparaître. Néanmoins, l'extension souffre encore d'une multitude de bugs qui entravent le plaisir de jouer. On attend encore une intervention de Game Freak pour régler ça. Cela devrait arriver dans les semaines à venir au vu du nombre de plaintes de la part des joueurs.

Des nouveaux Pokemon débarquent

Si vous ne possédez pas le DLC de Pokemon Ecarlate et Violet, sachez que les développeurs ont pensé à vous. En effet, le studio maintient souvent l'intérêt des dresseurs et dresseuses en dévoilant des événements spéciaux ou des nouvelles créatures à affronter. Et bientôt, deux Pokemon vont rejoindre les raids Teracristal de rang 4 et 5 étoiles. Ce sont deux versions de Pyrax : Rampe-Ailes pour Ecarlate, et Mite-de-Fer pour Violet. Ils pourront être combattus et capturés à partir de demain, le 22 septembre, jusqu'au 25 septembre 2023. Pour rappel, ces fameux raids sont des combats assez complexes qu'on va mener à plusieurs (soit avec l'IA, soit en coopération avec d'autres joueurs).