Pokemon Ecarlate & Violet se mettent à jour une nouvelle fois et corrigent tout un tas de bugs particulièrement gênants. Les deux jeux de Game Freak et Nintendo continuent donc de s'optimiser petit à petit alors que tous les joueurs espèrent déjà que les prochains épisodes seront mieux peaufinés dès leur sortie.

Pokemon Ecarlate & Violet se mettent encore à jour

Avec deux DLC dans les poches, Pokemon Écarlate & Violet sont devenus énormes. Le nombre de Pokemon à capturer est vertigineux, la durée de vie est nettement décuplée, et l'on a même le droit à plusieurs créatures totalement inédites. Seulement voilà, de nombreux plantages se sont aussi invités à la fête. Les développeurs font tout ce qu'ils peuvent pour réparer les dégâts, tout en corrigeant également les bugs qui traînent depuis bien trop longtemps. Avec cette nouvelle mise à jour, le studio touche à tout.

On a le droit à des ajustements pour la stabilité, à la correction de bugs mineurs, mais aussi et surtout, à la rectification de problèmes ultra gênants comme le plantage du jeu lorsqu'on faisait monter de niveau un certain Pokemon, ou encore la possibilité de se coincer définitivement dans le décor suite à certaines actions. Ou encore l'impossibilité de crafter la capacité de combat Strido-Son à cause d'un problème de matériau indisponible. Tout ça c'est désormais terminé, ce nouveau patch va littéralement sauver la vie à tout le monde.

Notes de patch 3.0.1 de Pokemon Ecarlate & Violet traduit par nos soins :

Correction d'un bug qui faisait que si le joueur utilisait des objets pour faire monter un Sepiatop au niveau 29, le jeu plantait.

Certains matériaux nécessaires à la fabrication de la CT Strido-Son n'étaient abandonnés que par Dinoclier, un Pokemon exclusif à Pokemon Violet. Ces ingrédients ont été retirés de la liste.

Correction d'un bug qui coinçait le joueur lors de l'installation de certains objets dans la salle du club de la Ligue.

Rectification d'un bug qui permettait à un Pokemon de toujours profiter des buffs de Cri Draconique en réintégrant le combat après avoir été mis K.O.

Correction d'un bug qui permettait à Sylveroy de continuer d'utiliser, et de se souvenir, des attaques apprises lorsqu'il était uni à Blizzeval ou Spectreval et ce même lorsqu'il s'en séparait.

D'autres corrections de bugs sélectionnés ont été implémentées.

Comme d'habitude, cette mise à jour se téléchargera d'elle-même à l'allumage de votre console. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la forcer via le menu de sélection avant de lancer votre jeu. Elle sera en effet obligatoire pour profiter de l'expérience pleinement et des fonctionnalités en ligne. Pour rappel, Pokemon Écarlate et Violet sont disponibles sur Nintendo Switch exclusivement. Il en est de même pour les deux DLC sortis l'année dernière.