Les derniers jeux Pokemon, font beaucoup parler d'eux en ce moment. Récemment, c'est une créature totalement inédite qui a été dévoilée. Un petit monstre que l'on retrouvera en fin d'année dans les deux DLC attendus en automne et en hiver. Mais ce mois-ci, les dresseurs attendent surtout l'arrivée d'une importante mise à jour.

En mars dernier, Gamefreak nous a confirmé qu’un gros patch devrait arriver sur Pokemon Ecarlate et Violet courant avril. Même si l'on arrive en fin de mois, avril n’est pas encore terminé et le studio vient enfin de donner une date de parution pour son patch très attendu.

Le patch d'avril de Pokemon Ecarlate et Violet arrive enfin

Pokemon Ecarlate et Violet seront donc mis à jour dès le 20 avril (demain à l’heure où ces lignes sont écrites). De nombreux correctifs généraux sont attendus, et de nouvelles fonctionnalités devraient également être de la partie. C’est en tout cas ce que nous avait teasé les développeurs plus tôt dans l’année. Les fans, eux, attendent surtout la compatibilité avec le logiciel Pokemon HOME. Une sorte de banque pokemon qui permet de stocker les petites créatures d’un grand nombre de jeux pokemon et de les échanger d’un jeu à l’autre.

Mais pour l’heure, HOME ne sert pas à grand-chose avec Pokemon Ecarlate et Violet, si ce n’est à enregistrer les statistiques de ligue classée.

Quoi qu’il en soit, nous en aurons le cœur net d’ici quelques heures et nous vous tiendrons informés dès que les notes de patch seront tombées.

Le retour de deux monstres ultra rares !

Si l’on ne sait pas encore exactement ce que nous réserve la mise à jour, on sait en revanche qu’il corrigera un gros bug bien gênant qui a empêché des milliers de dresseurs de capturer deux pokemon paradoxe légendaires : Serpente-Eau (Suicune) et Vert-de-Fer (Viridium). À cause d’un bug implanté lors du dernier patch en date, certains joueurs n’avaient le droit qu’à un œuf lorsqu’ils tentaient de participer au raid 7 étoiles événements permettant normalement de capturer les fameux pokemon. Ce souci sera donc rectifié. Et pour permettre à tous de profitez de ces deux mastodontes, les développeurs ont affirmés que les monstres légendaires reviendront dans une nouvelle série de raids exclusifs pendant quelques semaines à partir du 1er mai. Une excellente nouvelle qui vous permettra de compléter votre Pokédex si ce n'est pas encore fait. Ici aussi nous vous tiendrons informé dès que les dates précises seront partagées.