Une énorme nouveauté est enfin disponible dans Pokemon Ecarlate et Violet, et pour l'occasion, une update a été déployée. Une mise à jour qui comprend aussi quelques correctifs.

Pokemon Ecarlate et Violet ne cesse d'offrir des choses aux joueurs. Pendant encore quelques jours, le jeu propose de récupérer gratuitement deux créatures supplémentaires, sans avoir à les chasser. Il s'agit de Lucario, disponible jusqu'au 3 janvier 2024, et de Darkrai qui disparaitra quant à lui le 21 décembre prochain. Deux pokémons ultra rares gratuits, ça ne refuse pas, tout comme les derniers ajouts de la mise à jour de ce 13 décembre 2023. Une nouveauté est arrivée et pas n'importe quelle puisqu'elle vise à prolonger et enrichir l'expérience de base des jeux Nintendo Switch. Voici tous les changements du patch Pokemon Ecarlate et Violet.

Une mise à jour importante pour Pokemon Ecarlate et Violet

Pokemon Ecarlate et Violet est sorti depuis plus d'un an, mais des Pokémon gratuits sont régulièrement ajoutés. En septembre, le jeu s'est également offert le premier DLC « Le Masque turquoise » de l'extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Vous l'avez déjà terminé ? Il y a une bonne nouvelle. Comme prévu, le volume 2 « Le Disque Indigo » est disponible depuis ce 14 décembre 2023. « Participez à un programme d'échange scolaire et faites route vers l'Institut Myrtille récemment inauguré, endossez son uniforme et découvrez le quotidien de cet endroit particulier, majoritairement bâti sous l'océan et spécialisé dans les combats Pokémon » (via Nintendo).

Mais pour explorer ces nouveaux lieux de Pokemon Ecarlate et Violet, il va falloir respecter deux conditions. D'abord, il vous faut le pass d'extensions à 34,99€. Ensuite, le téléchargement du récent patch 3.00 est obligatoire. La mise à jour assure la compatibilité avec les DLC, permet de les débloquer et renferme également d'autres changements.

Notes de patch 3.00 Pokémon Ecarlate et Violet

Les dresseurs qui ont acheté Le Trésor enfoui de la Zone Zéro peuvent désormais profiter des aventures du DLC Volume 2 Disque Indigo

Pour les dresseurs qui n'ont pas acquis l'extension, des pokemon supplémentaires peuvent apparaître via les modes de communication locale ou en ligne

La difficulté du mini-jeu « Casse aux Monstres » a été revue

Correction d'un problème résultant en un comportement inattendu du talent Aux Petits Soins dans certaines situations.

Les effets de la photosynthèse et du talent Charge Quantique ne seront plus déclenchés pendant que le talent Gaz Inhibiteur est actif.

Un certain nombre d'autres bugs ont été corrigés

Dans le DLC Disque Indigo de Pokemon Ecarlate et Violet, les joueurs sont invités à visiter quatre nouvelles zones artificielles. La rude Zone Canyon, la glaciale Zone Polaire, la luxuriante Zone Côtière et l'ardente Zone Savane. Et évidemment, vous pourrez y faire des rencontres inédites aussi bien au niveau des PNJ que des pokémon à capturer. Sur son site, Nintendo a confirmé la présence du légendaire Terapagos, de Pondralugon qui est l'évolution de Duralugon, d'Ire-Foudre qui est exclusif à Pokemon Ecarlate et Chef-de-Fer, disponible cette fois dans Pokémon Violet et pas ailleurs.