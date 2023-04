Pokemon Ecarlate et Violet proposent une nouvelle fois un raid événementiel exclusif afin de permettre aux dresseurs du monde entier de faire le plein d’objets essentiels tout en capturant un pokemon particulièrement rare dans la foulée.

Une fois n’est pas coutume, Pokemon Ecarlate et Violet préparent un nouvel événement pour tenir en haleine leurs joueurs. Alors que plusieurs pokemon aussi rares que puissants sont actuellement offerts ou proposés dans les raids 7 étoiles, Gamefreak prévoit un nouvel événement. Ce dernier vous permettra de mettre la main sur une grande quantité d’objets précieux et essentiels si vous comptez entraîner vos petits monstres à vitesse grand V.

Un nouveau raid spécial pour Pokemon Ecarlate et Violet

Un nouveau raid 5 étoiles vient en effet d’être annoncé et mettra en vedette Leuphorie, l’ultime évolution de Ptiravi et Leveinard. Si le pokemon est plutôt rare, ce sont surtout les récompenses associées à ce raid qui sont intéressantes. Cet événement, qui se déroulera du 21 au 23 avril prochain, offrira un gros bonus sur les gains de Bonbons XP et de Téra-Éclats de différents types. C’est donc l’occasion parfaite de farmer à la chaîne, d’autant que vous pouvez faire ces raids autant de fois que vous le souhaitez. Si vous n’avez pas de Leuphorie spécial dans votre collection, ce sera ici aussi l’occasion idéale pour le capturer.

Il n'est pas meugnon ?

Plusieurs autres créatures rares à récupérer !

En plus de ce raid événement, sachez que vous pouvez également mettre la main sur pas moins de 3 pokemon spéciaux en ce moment. Il y a tout d’abord un Typhlosion très rare à capturer dans le raid 7 étoiles du moment, qui réapparaîtra ce week-end. Un Superdofin stratégique et très puissant est également offert pour fêter les derniers Championnat Européen. Enfin, c’est un Gourmelet exclusif qui fait l’objet d’une distribution spécial dans plusieurs magasins en France et en Belgique (partout dans le monde en réalité).

Le Typhlosion du raid 7 étoiles A capturer lors du dernier week end du 21 au 23 avril 2023.

Le Gourmelet exclusif A récupérer dans les magasins participants.

Le Superdofin stratégique A récupérer en entrant code cadeau mystère.



Pokemon Ecarlate et Violet sont disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch. Les deux jeux devraient d'ailleurs recevoir un très gros patch sous peu, comme annoncé depuis plusieurs semaines par Gamefreak. Des correctifs et de nouvelles fonctionnalités sont attendus.