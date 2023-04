Si Pokemon Ecarlate et Violet ont encore pas mal de défauts qui n’ont pas été corrigés par le dernier gros patch en date, au grand dam des joueurs, il faut admettre que le duo brille sur de nombreux autres points. Notamment en ce qui concerne son end game et le suivi dont les développeurs font preuve. De nombreux événements sont mis en place régulièrement et les distributions d’objets et / ou de Pokemon s'enchaînent. Bientôt, c’est un nouveau raid 7 étoiles qui sera disponible avec, à la clé, une créature totalement inédite.

Un nouveau Pokemon rare à capturer dès le week-end prochain !

Les raids sont le gros du end game de Pokemon Ecarlate et Violet. Les dresseurs les plus assidus le savent, c’est dans ces derniers que l’on trouve les Pokemon les plus rares et parfois même certains dotés de caractéristiques uniques. Après Dracaufeu, Pyrobut, Typhlosion ou encore Amphinobi, pour ne citer qu’eux, c’est un nouveau Pokemon starter et totalement inédit à Ecarlate et Violet qui débarque prochainement. Il s’agit de Lézargus, évolution ultime de Larméleon, starter de type eau de Pokemon Epée et Bouclier.

Notez enfin qu’il disposera d’un Téra Type Glace pour compléter son type eau initial et contrer d'éventuelles attaques de type plante.

Image par Serebii.net

D'autres petits monstres à récupérer dès maintenant

Ce nouveau raid 7 étoiles événement sera disponible le week-end du 28 au 30 avril, puis du 5 au 7 mai prochain. Si vous souhaitez encore compléter votre collection de petits monstres, sachez que d’autres créatures sont récupérables en ce moment, mais ne seront bientôt plus disponibles. Il vous reste en effet jusqu'au 30 avril pour mettre la main sur un Gourmelet exclusif et un Superdofin stratégique surpuissant calqué sur celui utilisé par le dernier champion européen.

Le Lézargus du raid 7 étoiles A capturer dans les raids les weekd end du 28 au 30 avril puis du 5 au 7 mai 2023.

Le Gourmelet exclusif A récupérer dans les magasins participants.

Le Superdofin stratégique A récupérer en entrant code cadeau mystère.



Pour rappel, Pokemon Ecarlate et violet sont deux exclusivité Nintendo Switch et ils auront bientôt le droit à deux gros DLC prévus pour la fin du mois. De nombreuses nouveautés sont attendu avec notamment des régions inédites et pas moins de 200 nouvelles petites créatures. D'ailleurs, l'un de ces pokemon a été dévoilé.