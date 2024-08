Avis à tous les dresseurs en herbe. Pokemon Ecarlate et Violet vous permettent actuellement de mettre la main sur des pokémons rares et d’augmenter vos chances d’attraper des shinies

Près de deux ans après sa sortie, le duo de jeux Pokemon Ecarlate et Violet continue d’occuper ses joueuses et joueurs les plus fidèles. Régulièrement, ils accueillent des événements inédits comme des plus fréquents, qui permettent de mettre la main sur des créatures rares ou surpuissantes. Il vous faudra cependant être bien préparé pour les vaincre, car ils sont souvent plus coriaces que les raids habituels. Cette fois, c’est bien un petit monstre de poche extrêmement rare qui peut être capturé.

Un pokémon très rare à capturer dans Pokemon Ecarlate et Violet

En parallèle de sa distribution de cadeaux régulière, GameFreak propose des activités pour les plus acharnés. Jusqu’au 23 août à 1h59 du matin, les joueuses et les joueurs peuvent participer à de tous nouveaux Raids Téracristal spéciaux et pas des moindres. C’est cette fois Mordudor dans sa forme coffre qui est à l’honneur. Contrairement à la méthode habituelle pour l'avoir, ici pas besoin de collecter des pièces à gogo. Pas besoin non plus d’être un pro-player de Pokemon Ecarlate et Violet, il y en a pour tous les niveaux. Les raids iront en effet de 1 à 5 étoiles. Ce sera en revanche bien dans le combat le plus puissant qu’il aura des chances d’être rencontré dans sa forme chromatique, ce qui est autrement impossible dans les jeux de base. Autant dire qu’il est d’une rareté sans nom, d’autant que son type sera également aléatoire lors de chaque affrontement. Voici ses stats avec le raid 5 étoiles :

Nom : Mordudor

: Mordudor Niveau : 75

: 75 Téracristal : Aléatoire

: Aléatoire Chromatique : Possible avec les raids 5 étoiles

: Possible avec les raids 5 étoiles Attaques : Bélier Ball'Ombre Châtiment Rayon Gemme Machination

:



Nouvelles hordes et Mordudor en raids ©GameFreak

En parallèle, l’événement estival de Pokemon Ecarlate et Violet marquera l’arrivée de nouvelles hordes. Plusieurs créatures apparaîtront en masse jusqu’au vendredi 23 août 2024 à 1h59. Une aubaine pour les dresseurs adeptes des shinies, puisque les pokémon concernés auront plus de chances d'apparaître dans leurs formes chromatiques et de posséder l’Insigne Entrain. Voici les heureux élus et leur emplacement :

Paldea : Zapétrel

Septentria : Riolu

Institut Myrtille : Guérilande

Pour pouvoir accéder à cet événement, vous devrez au préalable mettre à jour vos Actus Poké Portail et avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet. Une connexion Internet sera donc obligatoire, mais vous n’aurez évidemment pas besoin d’avoir un abonnement au Nintendo Switch Online, sauf si vous souhaitez prendre part à des raids en ligne. Voici la manipulation, qui est ultra simple :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Allez dans l'onglet « Cadeau Mystère »

Cochez l'option « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : GameFreak