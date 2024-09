Petit message de service à l’intention des dresseurs. Pokemon Ecarlate et Violet vous permettent actuellement de mettre la main sur un pokémon très rare et d'en récupérer un autre gratuitement.

Les petits veinards néo-zélandais peuvent déjà partir à la chasse aux cartes dans JCC Pokémon Pocket. Le jeu gratuit attendu par de nombreux pokéfans ne sera disponible que le mois prochain dans nos contrées, certains ont pu ouvrir leurs premiers boosters en avance. Qu’à cela ne tienne, Pokemon Ecarlate et Violet ont trouvé de quoi occuper la communauté ce weekend. Régulièrement, le duo de jeux accueille des événements permettant de dégoter des créatures rares, surpuissantes ou les deux à la fois. Bien plus coriaces que leurs congénères, elles demandent une préparation minutieuse pour les vaincre. Les retardataires ont encore une chance de mettre la main sur un pokémon très rare, mais ils ne devront pas traîner.

Un pokémon rare dans Pokemon Ecarlate et Violet

Alors que Gamefreak poursuit sa distribution de cadeaux régulière, la petite équipe propose aussi des activités réservées aux joueurs les plus aguerris. Jusqu’au 30 septembre à 1h59 du matin, le roi de la forêt traîne dans Paldea. Le Majaspic coriace est donc de retour dans les Raids Téracristal spéciaux. On rappelle que s’il est considéré comme rare, c’est parce que ce starter de la cinquième génération n’est pas disponible autrement dans Pokemon Ecarlate & Violet. Il sera bien surpuissant, en atteste l’Insigne éponyme qu’il porte, mais il possédera le type Téracristal Plante. Pour bien vous préparer, voici ses statistiques en détail :

Statistiques de Majaspic

Nom : Majaspic

: Majaspic Niveau : 100

: 100 Téracristal : Plante

: Plante Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable une seule fois

une seule fois Insigne Surpuissant

Attaques : Tempête Verte Suc Digestif Draco-Choc Queue de Fer Doux Parfum Abattage Regard Médusant



Majaspic de retour dans les raids de Pokemon Ecarlate & Violet ©GameFreak

En parallèle de Majaspic, il est aussi possible de partir à la chasse des Leuphorie, qui apparaîtront plus souvent dans raids Téracristal 5 étoiles. Un événement incontournable pour les acharnés, puisqu’ils permettent de farmer de précieuses récompenses comme des Téra-Éclats variés ou des Bonbons Exp. supplémentaires.Celles et ceux qui n’ont pas la motivation peuvent aussi récupérer un Poussacha de Liko et une épice secrète gratuitement. Il suffit de rentrer les codes suivants dans votre version de Pokemon Ecarlate et Violet : « L1K0W1TH906 » et « SWEET0RSP1CY ».

Pour pouvoir aller affronter Majaspic et les Leveinard, il vous faudra cependant mettre à jour vos Actus Poké Portail et avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet au préalable. Voici la manipulation très simple pour activer les raids :