Un certain JCC Pokémon Pocket, entièrement gratuit, devrait être au centre des attentions de nombreux pokefans dès le mois prochain. Toutefois, c’est bien Pokemon Ecarlate et Violet qui continuent d’occuper la communauté depuis près deux ans. Régulièrement, le duo de jeux accueille des événements inédits, comme certains plus récurrents, qui permettent de mettre la main sur des créatures plus rares et parfois surpuissantes. Ils demandent cependant généralement d’être bien préparés pour les vaincre, car les pokémon de ces raids sont bien plus coriaces qu’à l'accoutumée. Cette fois, c’est encore un monstre de poche très rare qui peut être capturé, mais pas pour longtemps.

Un pokémon rare à capturer dans Pokemon Ecarlate et Violet

Le petit roi de la forêt est de retour. En parallèle de sa distribution de cadeaux régulière, GameFreak propose des activités pour les joueurs les plus expérimentés, voire les plus acharnés. Jusqu’au lundi 23 septembre à 1h59 du matin, les dresseurs peuvent participer à de nouveaux Raids Téracristal spéciaux. Cette fois, c’est un Majaspic coriace qui apparaîtra, mais mieux vaudra bien se préparer, car il aura l’Insigne Surpuissant. Il est considéré comme très rare, puisque cette évolution du starter de la cinquième génération n’est pas disponible autrement dans Pokemon Ecarlate & Violet. Pas de grande surprise ceci dit, car il possédera le type Téracristal Plante. Voici en détail ses statistiques :

Nom : Majaspic

: Majaspic Niveau : 100

: 100 Téracristal : Plante

: Plante Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable une seule fois

une seule fois Insigne Surpuissant

Attaques : Tempête Verte Suc Digestif Draco-Choc Queue de Fer Doux Parfum Abattage Regard Médusant



Majaspic rejoint les raids de Pokemon Ecarlate & Violet ©GameFreak

Si par aventure vous veniez à louper de raid, une session de rattrapage sera organisée du 27 au 30 septembre, toujours jusqu’à 1h59 du matin. Dans ce second temps, il sera également possible de partir à la chasse des Leuphorie, qui apparaîtront plus souvent dans raids Téracristal 5 étoiles, pour farmer de précieuses récompenses comme des Téra-Éclats variés ou des Bonbons Exp. supplémentaires.

Pour pouvoir accéder à cet événement, il vous faudra mettre à jour vos Actus Poké Portail et avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet au préalable. Une connexion Internet sera donc obligatoire, mais vous n’aurez pas besoin d’avoir un abonnement au Nintendo Switch Online, sauf si vous souhaitez prendre part à des raids en ligne. Voici la manipulation, qui comme vous pouvez le voir est très simple :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Allez dans l'onglet « Cadeau Mystère »

Cochez l'option « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : GameFreak