Une nouvelle mise à jour est disponible dès maintenant pour Pokemon Ecarlate & Violet. La nouvelle version des jeux apporte quelques correctifs, mais elle cacherait quelques indices quant au contenu des DLC à venir. L’une des extensions pourrait en effet signer le retour d’un pokémon légendaire particulièrement apprécié de la communauté.

Le patch 1.32 de Pokemon Ecarlate & Violet disponible

Seconde mise à jour pour Pokemon Ecarlate & Violet ce mois-ci. Début juin, les deux versions du jeu ont reçu une update particulièrement attendue, qui leur permettait enfin d’être compatible avec Pokémon HOME. Une fonctionnalité que les dresseurs assidus utilisent pour compléter leur Pokédex et récupérer leurs monstres de poche préférés. Il fallait également compter sur quelques changements bienvenus ici-et-là. En ce jeudi 29 juin, c’est une nouvelle mise à jour qui a été déployée. Le patch 1.32 de Pokemon Ecarlate & Violet n’est clairement pas aussi imposant que son prédécesseur. Disponible dès maintenant au téléchargement, il corrige principalement quelques bugs mineurs et apporte des modifications pour veiller au bon déroulement des tournois officiels. Voici la liste complète et très courte des patch notes :

Des correctifs sur les tournois officiels ont été apportés.

Le talent Lumiattirance a été modifié. Il empêche désormais le Pokémon qui le possède d’avoir sa précision diminuée.

Quelques bugs mineurs ont été corrigés.

Rien de bien folichon à l’horizon, d’autant que la liste des bugs corrigés n’a pas été dévoilée. Nintendo et Game Freak préparent avant tout le terrain pour les tournois officiels. Toutefois, en regardant dans les entrailles de ce patch, une ligne de code laisse entrevoir le retour de Mew, que l’on devrait vraisemblablement affronter d’une manière ou d’une autre. Dans les derniers jeux, le Pokémon légendaire pouvait bien être obtenu, mais pas attrapé. Il était uniquement disponible via des distributions de cadeaux ou lors d’événements. Cette nouvelle découverte ne précise cependant pas la nature de l’apparition potentielle de Mew. Pourra-t-on enfin la capturer ? La porte est grandement ouverte, la ligne de code expliquant : « BTL_STRID_STD_mew_battle_01 : Mew va se battre à fond » lors d'un combat. Il faudra patienter jusqu'à l'automne 2023, période à laquelle le premier DLC de Pokemon Ecarlate & Violet sera disponible, pour en avoir le cœur net.