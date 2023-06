Pokémon Écarlate et Violet ont enfin eu le droit à leur fonctionnalité tant attendue. Une mise à jour vient en effet d’être déployée pour Pokémon HOME et permet enfin aux jeux d’être compatibles. Non seulement cela embarque un grand nombre de fonctionnalités, mais des cadeaux sont également offerts aux dresseurs.

C’est une mise à jour promise depuis un bon moment que pratiquement tous les dresseurs assidus de Pokemon Ecarlate et Violet attendaient impatiemment. Après nous avoir fait une fausse joie il y a quelques semaines, le patch 3.0.0 de Pokemon HOME a enfin été déployé, rendant ainsi compatible Pokemon Ecarlate et Violet. Vous allez enfin pouvoir compléter votre Pokedex comme il se doit, récupérer vos créatures préférées et vous créer l'équipe de vos rêves. Mieux vaut tard que jamais. En tout cas, cette mise à jour aura su se faire attendre.

Pokemon Ecarlate et Violet sont enfin compatible avec HOME !

Désormais, les joueurs du monde entier peuvent stocker leurs pokemon et les transférer d’un jeu à l’autre. Vous pouvez enfin récupérer vos chouchous intergénérationnels qui étaient jusqu’ici bloqués en sommeil. Attention toutefois, les pokemon qui proviennent de Pokémon Écarlate et Violet, ou ayant appris des attaques inédites aux autres jeux, ne pourront pas être transférés vers des versions antérieures. Les pokemon transférables seront mis en évidence. Tandis que dans le cas contraire, un message apparaitra pour vous signaler que la manœuvre n'est pas possible. Voici ci-dessous un schéma de comment fonctionne Pokemon HOME (patch 3.0.0)

Les transferts possibles dans Pokemon HOME

De nouvelles fonctionnalités très attendues

Parmi les nouvelles fonctionnalités, outre le fait de pouvoir amener vos petits monstres dans Ecarlate et Violet, il est désormais possible de changer les compétences de vos petits monstres directement depuis Pokemon HOME en choisissant parmi une liste de capacités propres à chaque créature. La liste est toutefois faite à partir des attaques déjà apprises au moins une fois par le pokemon sélectionné.

Des changements ont également été apportés aux résumés. Ces derniers pourront être davantage détaillés et offriront notamment de nouvelles informations sur chaque version où la créature est normalement disponible. Enfin, de nouveaux défis ont été ajoutés à Pokemon HOME, vous permettant de déverrouiller des autocollants utilisables pour personnaliser votre profil sur l’application.

Trois pokemon exclusifs offerts !

Pour fêter l’événement, les développeurs ont voulu remercier les joueurs avec non pas un, mais trois cadeaux. Trois pokemon exclusifs vous seront en effet offerts dès que vous aurez fait votre premier transfert depuis Ecarlate ou Violet.

Ce sont les trois starters de la 9G, Poussachat, Coiffeton et Chochodile, qui vous seront alors donnés avec leur Talent Caché. Vous pourrez alors les récupérer directement sur HOME via les Cadeaux Mystère.

L’onglet Cadeau Mystère se trouve juste en bas de l’écran de votre application. Vous n’aurez ensuite qu’à suivre les instructions pour mettre la main sur les précieux sésames.

Poussachat, Coiffeton et Chochodile

Deux gros DLC pour bientôt

Les dresseurs de Pokemon Écarlate et Violet vont donc enfin pouvoir compléter leur Pokedex avec de nouvelles créatures qui étaient alors jusqu’ici impossible de trouver dans le jeu d’origine. Certains n'avaient d'ailleurs aucune entrée dans le Pokedex. Au total, plus de 70 créatures totalement inédites à Ecarlate et Violet pourront être ajoutées. Un premier pas avant l’arrivée des deux gros DLC dont le premier sortira dès cet automne, et le second cet hiver. Non seulement ces deux extensions offriront de nouvelles régions à découvrir, mais également de nouveaux monstres à capturer. Pas moins de 200 créatures sont annoncées, dont certaines n'ont encore jamais été vues auparavant. Il ne reste plus qu’à patienter encore un peu pour en avoir un aperçu.