Pokemon Ecarlate et Violet, le dernier opus de la licence, a un historique avec les bugs assez spécial. Lors de sa sortie, ils étaient légion et la pilule avait du mal à passer auprès des fans. Bien évidemment, depuis, la plupart des problèmes ont été réglés, mais ils sont revenus en force avec la sortie du DLC. Pour pallier à cela, les développeurs ont déployé la mise à jour 2.0.1. Celle-ci était censée mettre fin aux soucis techniques rencontrés par les dresseurs. Malheureusement, une nouvelle complication est survenue et elle casse totalement le jeu.

Les derniers jeux Pokemon traînent encore de gros bugs

Si vous venez de commencer l'aventure, ou que vous êtes loin d'en être à la fin, alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce bug concerne uniquement la dernière quête du titre de Game Freak. Il a été identifié et des méthodes sont déjà disponibles pour l'esquiver en attendant de le voir disparaître. Lors du final de cette fameuse mission intitulée « Retour aux sources », vous allez devoir affronter soit Koraidon, soit Miraidon. Cela dépend de votre version du jeu. C'est à moment précis que Pokemon Ecarlate ou Violet peut crasher en fonction d'une certaine action.

Deux conditions doivent être remplies pour déclencher ce bug. Vous saurez ainsi comment l'éviter à l'avenir. La première demande d'avoir Koraidon ou Miraidon d'enregistré dans le Pokédex. La seconde se déroule dans le menu de sélection de vos Pokemon. Si vous naviguez entre les trois premiers slots et le slot légendaire, tout fonctionnera comme sur des roulettes. Néanmoins, essayez de sélectionner le slot 4, 5 ou 6, et c'est le drame qui vous attend. Le jeu s'éteint et il est alors impossible de terminer le combat final.

Un DLC qui se remet doucement sur pied

Le 13 septembre dernier, Pokemon Ecarlate et Violet a accueilli le Volume 1 de son extension baptisée Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Toutefois, « Le Masque Turquoise » a rencontré des soucis de taille. Comme nous l'avons expliqué plus haut, de nombreux bugs avaient été rapportés par la communauté. Framerate instable, personnages qui deviennent difformes, caméra qui disparaît dans le sol, bref, il était difficile d'en profiter. Depuis, un certain nombre de correctifs ont été ajoutés, mais une crainte demeure. Le Volume 2, « Le Disque Indigo », subira-t-il le même fléau ? Si sa date de sortie reste inconnue, la communauté espère qu'il sera exempt de ces problèmes techniques, contrairement au jeu de base et au Vol. 1.