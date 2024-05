Les joueurs de Pokemon Écarlate et Violet se préparent à un nouveau défi excitant ce mois de mai. Après quelques semaines de pause, un Raid Téra de sept étoiles a été annoncé, mettant en vedette un adversaire redoutable qui exigera préparation et stratégie pour être vaincu. Comme toujours, une bonne occasion d'avoir un Pokemon rare dans sa collec.

Un super Pokemon

Ce raid spécial verra les dresseurs affronter Oratoria une créature de type Eau et Fée, reconnue pour son chant puissant qui intensifie ses attaques. Oratoria, appelée le Pokémon Soliste, est la forme évolutive finale de Otarlette, le Pokémon de départ de type Eau de la région d'Alola. Les joueurs peuvent capturer un Otaquin et le faire évoluer en Otarlette, puis en Oratoria , en utilisant la mise à jour du Terarium dans le DLC Disque Indigo et en explorant le Biome Côtier.

La particularité de Oratoria lors de ce raid est son habileté spéciale «Voix Liquide», qui transforme toutes ses attaques sonores en attaques de type Eau, ajoutant une couche supplémentaire de stratégie au combat. Avec des statistiques élevées en attaque spéciale et défense spéciale, Oratoria peut utiliser des attaques comme Hyper Voix, Aria de l'écume, et Voix Enjôleuse, rendant le combat encore plus périlleux. Toutefois, cette dépendance aux attaques vocales peut la rendre vulnérable.

Les dresseurs auront leur première chance de combattre et peut-être capturer cette Oratoria exceptionnelle du jeudi 9 mai à 2h du matin jusqu'au dimanche 12 mai à 1h59. Une seconde opportunité sera offerte du 16 au 19 mai aux mêmes horaires. Ceux qui parviendront à la vaincre recevront la Marque des Plus Puissants, témoignant de leur succès. Pas mal non ? À vous de jouer maintenant.