Tous les joueurs et joueuses de Pokemon Ecarlate & Violet peuvent dès maintenant récupérer gratuitement une créature shiny et puissante. Il ne faudra cependant pas traîner.

Deux ans après sa sortie, le duo de jeux Pokemon Ecarlate et Violet continue de fédérer sa communauté. Ils accueillent régulièrement des événements pour occuper les joueurs les plus fidèles, qui peuvent alors mettre la main sur des créatures surpuissantes. À condition qu’ils soient bien préparés évidemment, car les bestiaux sont coriaces. De temps à autre, GameFreak joue la carte de la générosité en offrant gratuitement des pokémon à tout le monde, et ce sans le moindre effort à faire. À l’occasion du dernier championnat mondial, un nouveau cadeau est disponible, mais il ne faudra pas trop tarder pour le récupérer.

Pokemon Ecarlate & Violet

Nul besoin de préparatifs ou d’entraîner son équipe pour tout donner lors d’un raid 7 étoiles. Pour célébrer comme il se doit le dernier championnat,GameFreak et The Pokemon Company offrent un pokémon shiny, puissant et stratégique. Une petite bête de combat calquée sur celle de Patrick Connors qui a gagné le tournoi de Pokemon Ecarlate et Violet des championnats internationaux d’Amérique du Nord plus tôt cette année. Il s’agit donc d’un Bekipan aux statistiques boostées et au set d’attaques taillé pour gagner. Voici ses caractéristiques :

Niveau 50

50 Nature : Discret

: Discret Talent : Crachin

: Crachin Attaques : Abri / Ball'Météo / Vent Violent / Garde Large

: Abri / Ball'Météo / Vent Violent / Garde Large Objet : Ceinture Force

©The Pokemon Company

Un pokémon gratuit qui saura se montrer pratique pour les raids. Tous les joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet peuvent le récupérer jusqu’au 21 novembre 2024 à 1h, heure française, en rentrant simplement un code. Envie de mettre la main sur ce pokémon gratuit sans avoir à lever le petit doigt ? On vous explique la marche à suivre, qui fonctionne évidemment aussi bien avec Pokemon Ecarlate que Violet :

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code « W1DEGUARDLA1C25 »

» Vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Source : ThePokemonCompany