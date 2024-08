Vous êtes encore gâtés dans Pokémon Écarlate et Violet ! Mais faites vite pour attraper tous ces pokémon gratuits car ils sont événementiels et donc temporaires.

Rien n'arrête Pokemon Ecarlate & Violet. Avec des chiffres de ventes colossaux, les dernières versions de la franchise font un carton monumental sur Nintendo Switch. Il faut dire que la console en elle-même s'écoule par palettes, ce qui aide évidemment à l'installation d'un tel titre. Mais, en plus, les joueurs et joueuses profitent d'un suivi plus important que sur les précédentes générations. Rien qu'en ce moment, de nouveaux Pokémon gratuits sont offerts, mais ne tardez pas pour les récupérer.

Dernière chance pour les cadeaux estivaux de Pokemon Ecarlate et Violet

Depuis le lancement d'Ecarlate et Violet, Game Freak et la Pokémon Company gâtent leur communauté. L'été 2024 ne fait évidemment par exception, avec quantité de cadeaux gratuits et un pokemon spécial offert en ce moment. Et encore, ceux-là viennent s'ajouter à un événement en cours, qui ne va pas tarder à prendre fin. Alors, ne passez pas à côté de cette chance d'attraper une tonne de créatures !

Depuis le 26 juillet et jusqu'à 23h59 ce soir, jeudi 8 août, se déroulent des raids Téracristal 7 étoiles dans Pokemon Ecarlate et Violet. C'est l'occasion d'attraper un Oyacata Surpuissant, de type Téracristal Eau. Ce n'est pas tout puisque, en même temps, des apparitions massives de Nigirigon de plusieurs formes ont lieu à plusieurs endroits de la carte :

Paldea : Nigirigon Forme Courbée

Septentria : Nigirigon Forme Affalée

Institut Myrtille : Nigirigon Forme Raide

© Game Freak / The Pokémon Company

Comment participer à cet événement Pokemon ?

Afin de profiter des festivités dans Ecarlate et Violet, assurez-vous d'abord que votre console Nintendo Switch est connectée à internet. Ensuite, depuis le Poké Portal dans le jeu, téléchargez les dernières « Actus » depuis le menu « Cadeaux Mystères ». Une fois dans le jeu et après avoir avancé un petit peu dans l'histoire, vous pourrez participer aux raids Téracristal de Paldea avec d'autres dresseurs en mode multijoueur.

Le procédé est le même pour les apparitions massives. Il suffit de mettre à jour les actualités dans le Poké portail pour que l'événement vous soit accessible. Lancez ensuite le jeu pour retrouvez des foyers de Pokemon apparaissant à des endroits précis. Alors, faites le plein de Pokeball et partez à l'aventure sans attendre !