Régulièrement, Pokémon Ecarlate & Violet propose des événements durant lesquels vous pouvez tenter de mettre la main sur des créatures rares et/ou puissantes. Aujourd’hui, le pokemon à attraper dans le nouveau Raid 7 étoiles est bien un mélange des deux. On ne le trouve clairement pas partout et, en prime, il est particulièrement fort. Un atout majeur pour votre équipe, ou du moins, votre Pokédex. Mais comme d’habitude, il ne faut pas traîner.

Un nouveau pokemon très puissant à capturer dans Ecarlate & Violet

Aujourd'hui commence le nouvel événement Raid 7 étoiles sur Pokemon Écarlate & Violet. Au menu, un affrontement particulièrement ardu contre Félinferno, l’évolution ultime de Flamiaou, starter de Pokémon Lune & Soleil. Félinferno est un Pokémon de type Feu et Ténèbres capable également de surprendre avec un panel d’attaques relativement varié. Puissant de base, sa version 7 étoiles l’est encore plus.

Raid oblige, il va falloir être bien préparé avant d’aller vous frotter à ses moustaches, mais une fois vaincu, il rejoindra votre collection et pourrait être un atout puissant. Voici les spécifications de ce Félinferno très spécial. N’oubliez pas toutefois qu’il ne sera possible de le capturer qu’une seule et unique fois. De plus, il n'est disponible que jusqu'au 8 septembre tard dans la nuit.

Détails de Felinferno du Raid 7 étoile disponible du 6 au 8 septembre 2024 sur Pokemon Ecarlate & Violet :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Ténèbres

: Ténèbres Attaques : Gonflette Dark Lariat Tête de Fer Provoc Séisme Aboiement Boutefeu

:

Pour rappel, une tonne de codes cadeau mystère sont encore disponibles et offrent des objets mais aussi des Pokémon. Vous pouvez jeter un œil dès maintenant à la liste de tous les codes disponibles.