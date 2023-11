Un nouveau Pokemon très rare et puissant va faire son entrée dans Pokemon Ecarlate et Violet. On vous conseille de ne pas traîner, car il ne tardera pas à repartir.

Avez-vous eu le temps de faire le tour de Pokemon Ecarlate et Violet ? La réponse est sûrement oui, sauf si vous êtes en train de faire le DLC. Le Volume 1 du Trésor enfoui de la Zone Zéro est sorti en septembre, et sa suite ne va pas tarder à arriver. En bref, le contenu du jeu continue d'être gonflé, et ce n'est pas seulement grâce à son extension. Régulièrement, Game Freak ajoute des nouveautés qui s'adressent à tout le monde, et c'est ce qu'il s'apprête à faire dans quelques jours. Par contre, il ne va pas falloir traîner.

Un nouveau Pokemon rare et puissant à affronter

Connaissez-vous les raids Teracristal ? Ces fameux combats représentent une grosse partie du contenu de fin de jeu. C'est une manière plutôt bonne de garder le joueur impliqué dans l'aventure de Pokemon Ecarlate & Violet, car ce sont des défis assez ardus. Lors de ces affrontements, on peut être accompagné par l'IA, ou par d'autres dresseurs. La créature à laquelle on se frotte a souvent la particularité d'être rare, et de laisser derrière elle de belles récompenses. Il y a deux jours, on avait encore l'occasion d'entrer en duel contre la version Hisui de Typhlosion. Malheureusement, ce raid est terminé, et un autre va venir prendre sa place.

A partir du 17 novembre, on pourra en découdre avec la forme basique d'Evoli. Le challenge s'annonce corsé, car on aura affaire à un Teracristal de rang 7 étoiles. Vu comme ça, il y a le temps de se préparer avant la joute. Pourtant, nous mettons l'accent sur l'urgence de la situation, car il ne restera pas longtemps dans les parages. Mettez un rappel, une alarme, ce que vous voulez, car dès le 20 novembre, il sera reparti. De plus, vous n'avez pas envie de rater cette opportunité en or. Pour cause, il ne peut être capturé qu'une seule fois par partie. Ce sera clairement un bel ajout à votre collection.

La suite du DLC arrive en grande pompe

Si les raids Teracristal ne sont pas votre tasse de thé, alors votre regard doit être tourné vers le DLC. Les terres de Septentria ont su faire leur petit effet, malgré un lancement compliqué. Au départ, « Le Masque Turquoise » était victime des mêmes bugs que ceux qui avaient impacté Pokemon Ecarlate et Violet. Heureusement, ces vilains problèmes techniques ont maintenant disparu. Ceci dit, l'extension n'est pas encore complète. Il manque sa suite qui va débarquer le mois prochain.

« Le Disque Indigo » a finalement révélé sa date de sortie après de longues semaines d'attente. Elle est fixée au 14 décembre 2023, et c'est une excellente nouvelle pour la sphère Pokemon. Néanmoins, celle-ci ne fut pas accompagnée par une première bande-annonce. Nous n'avons même pas pu observer une seule image du Volume 2. Le secret est bien gardé par Nintendo, et on a hâte d'en savoir plus.