Pokemon Ecarlate & Violet nous gâte encore ! Après nous avoir offert un événement permettant d’attraper Fongus-Furie et Paume-de-Fer, les derniers jeux de la franchises se prépare à nous envoyer des hordes de pokémon durant tout un week-end. Cette fois, ce ne sont pas deux, mais bien six créatures qu’il faudra venir récupérer au plus vite ! De plus, c’est une nouvelle chance qui s’offre à vous de récupérer des créatures shiny (chromatiques en français), alors, attrapez-les tous !

Plein de pokémons dans Pokemon Ecarlate & Violet

Un nouveau rendez-vous vient d’être lancé par Pokemon Ecarlate & Violet. Une nouvelle épidémie de masse arrive bientôt. Concrètement, ce terme est utilisé pour désigner un regroupement inhabituel de plusieurs pokémon en horde. En d'autres termes les petits monstres apparaitront par paquet de 10 et multiplieront surtout vos chances d'obtenir des pokemon extrêmement rares, les fameux shiny. Et cette fois, on fait les chose en grand avec pas moins de 6 pokémon différent, tous bébés. Ils auront par ailleurs une répartition bien spécifique entre chaque région :

Paldea : Pichu et Ptiravi.

Septentria : Goinfrex et Riolu.

l’Institut Myrtille : Magby et Élekid

Comme vous l’aurez remarqué, cela veut dire qu’il faudra obligatoirement posséder les DLC de Pokemon Ecarlate & Violet pour avoir accès à l’événement complet donc aux régions de l’Institut Myrtille et de Septentria. Sur votre carte, des points d’interrogation signaleront ces regroupements. Comme d’habitude, l’événement sera à durée ultra limitée puisqu’il ne se déroulera qu’entre le 29 mars et le 31 mars, ce week-end donc.

C’est aussi plus de shiny

C’est mathématique : plus vous croiserez un pokemon, plus vous aurez de chances de trouver sa variante shiny, une version plus rare d’une créature marquée par une couleur particulière. La probabilité d’en voir un est de 1 sur 4096. Mais si vous appliquez certaines procédures, elle peut descendre à 1 sur 1365. Pour cela, il suffit d’être patient et d’effectuer plusieurs allers-retours dans la zone de rencontre pour vaincre plus de 60 monstres. Pour faire simple : plus vous en battez, plus vos chances augmentent. Les hordes de Pokemon Ecarlate & Violet sont donc un excellent moyen de mettre facilement la main sur l'une de ces créatures extrêmement rares. Pensez cependant à bien vous équiper avant de partir et à suivre scrupuleusement les méthodes les plus efficaces pour la chasse, puisque si ce genre d'événement augmente drastiquement vos chances, il ne les garantit pas pour autant. Bonne chance !