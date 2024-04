Dans l'univers de Pokemon Écarlate & Violet, les dresseurs peuvent actuellement vivre des aventures assez folles grâce à deux événements spéciaux qui viennent d'être lancés et qui dureront jusqu'au début du mois de mai 2024. Alors, ne tardez pas, comme toujours, pour ne rien manquer. Car c'est une occasion en or de récupérer des Pokemon plutôt rares. Voyez plutôt ce qu'il en est.

Plein d'évènements pour capturer des Pokemon rares

Comme le rapporte Serebii, jusqu'au 5 mai 2024, les joueurs peuvent explorer différentes zones de la région de Paldea où des apparitions massives de certains Pokémon sont signalées. Ces zones incluent Paldea pour Magicarpe et Vrombi, Kitakami pour Lixy, et l’Académie Blueberry pour Léboulérou. Ces foisonnements sont des occasions rêvées pour les dresseurs de capturer des versions brillantes (shiny) de ces Pokémon, qui sont plus susceptibles d'apparaître durant ces événements. Pour participer, il est nécessaire de mettre à jour les données du jeu via le Poké Portail. Ces événements représentent en fait une chance unique pour enrichir sa collection de Pokémon rares

Deux événements en mai

Parallèlement, jusqu'au 6 mai 2024, des raids Tera de 5 étoiles sont disponibles, mettant en scène les Pokémon Serpente-Eau dans Pokémon Écarlate et Vert-de-Fer dans Pokémon Violet. Ces Pokémon, exclusifs à chaque version du jeu, ne peuvent normalement pas être rencontrés dans la région de Paldea. Les dresseurs sont donc encouragés à participer à des raids organisés par des joueurs de la version complémentaire pour tenter de les capturer.

Les Raids Tera sont accessibles via le menu X du jeu, sous l'option Poké Portail. Les joueurs peuvent interagir avec les cristaux de raid pour lancer ces batailles spéciales. Chaque Pokémon capturé lors de ces raids ne peut l'être qu'une seule fois par sauvegarde. Mais les récompenses pour participer à nouveau sont multiples, incluant des bonbons exp, des trésors vendables, des objets pour améliorer les statistiques des Pokémon, et des Téra-Éclat pour changer le type Tera d’un Pokémon. Ces événements sont non seulement un moyen pour les joueurs de renforcer leurs équipes, mais ils favorisent également la coopération entre joueurs. Essentielle pour capturer les Pokemon les plus rares et puissants.