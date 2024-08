Pokémon Ecarlate et Violet vous permet de récupérer un nouveau spécimen gratuit. Vous allez voir, c'en est un qu'on ne croise pas tous les jours. Qui plus est, il fera très plaisir aux amateurs de la première génération.

La franchise Pokémon déploie de nouvelles itérations. On vous en parlait tout dernièrement, un nouveau jeu gratuit doit prochainement sortir sur mobile. Mais, en parallèle, l'épisode principal qui occupe les joueurs à encore de belles heures devant lui. D'ailleurs, les producteurs comptent bien s'en assurer. De fait, Pokemon Ecarlate et Violet propose encore nouveau contenu et, là aussi, c'est gratuit. Mais ne tardez pas si vous souhaitez avoir cette créature surpuissante.

L'avatar des mers à récupérer gratuitement dans Pokemon Ecarlate & Violet

C'est un spécimen très apprécié depuis la toute première génération de jeu. Dracolosse, aussi appelé « l'avatar des mers » d'après le Pokedex, s'offre gratuitement dans Pokemon Ecarlate et Violet grâce aux raids 7 étoiles. Faites le plein de Pokeball et partez à l'assaut sans attendre !

De type Dragon, Dracolosse est une créature particulièrement rare à avoir à sa ceinture. Qui plus et, il s'accompagne ici d'un insigne Surpuissant. Depuis vendredi 23 août et jusqu'au dimanche 1er septembre (23h59), vous pouvez le capturer dans les raides Téracristal 7 étoiles.

© Game Freak / The Pokémon Company

Vous avez déjà capturé votre Dracolosse téracristal ? N'abandonnez pas les raids pour autant. Ils sont une bonne occasion de gagner des objets très utiles ! Par exemple, les Bonbons Exp. feront grimper de niveau n'importe lequel de vos Pokemon. Profitez également des brins d'Épice secrète pour vos sandwich. Plutôt envie de voir grossir votre bourse ? Dans ce cas, sachez que vous pouvez également tomber sur des trésors qui se revendent à bon prix.

Comment obtenir le Pokemon gratuit ?

Pour accéder à l'événement de la semaine dans Pokemon Ecarlate et Violet, c'est très simple. Déjà, il faut avoir avancé un petit peu dans l'aventure principale du jeu. Ensuite, assurez-vous que votre console est bien connectée à internet (l'abonnement au Nintendo Switch Online n'est pas obligatoire).

Si ces conditions sont remplies, alors vous n'avez qu'à accéder au Poké portail depuis le menu principal du jeu. Passez encore par le menu “Cadeaux mystères”. Enfin, il vous reste seulement à demander à “Recevoir les actus Poké Portal”. Maintenant, en lançant le jeu, les raids apparaîtront toute la semaine pour vous permettre d'attraper ce Dracolosse Téracristal dans Pokemon Ecarlate et Violet.

Liste des codes encore disponibles

Outre les raids accessibles dans le jeu, d'autres Pokemon sont toujours récupérables via des codes. Ceux-ci sont également à rentrer depuis le menu Poké portail. Voici tous les codes valables actuellement, dont un qui expire à la fin de la semaine alors dépêchez-vous :

Balbalèze Code : L1KEAFLUTE Date limite : 31 août 2024

Épice secrète Code : SWEET0RSP1CY Date limite : 30 septembre 2024

Poussacha de Liko Code : L1K0W1TH906 Date limite : 30 septembre 2024

Vrombotor Code : TEAMSTAR Date limite : 31 octobre 2024

Coiffeton de Dot Code : D0T1STPARTNER Date limite : 30 novembre 2024

Mordudor Code : SEEY0U1NPALDEA Date limite : 30 novembre 2024

Casquette Symbole Téracristal Code : WEARTERASTALCAP Date limite : 30 novembre 2024

Chochodile de Rhod Code : 909TEAMUP06 Date limite : 31 janvier 2025

Pohmarmotte de Yoasobi Code : Y0AS0B1B1R1B1R1 Date limite : 28 février 2025