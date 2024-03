Pokemon Ecarlate & Violet vous font de beaux cadeaux ! Une pokemon ultra apprécié et très attendu est de retour, et il y a même une petite surprise en supplément !

Amis dresseurs, c’est le grand jour ! Pokemon Écarlate & Violet vont vous permettre de capturer un pokemon absolument légendaire ! Ce n’est pas Pikachu, mais pourtant, c’est certainement la créature la plus appréciée de toutes, l’ultra-classe et démentiel Dracaufeu ! Cerise sur le gâteau, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cet événement est accompagné d’une petite surprise !

Un Dracaufeu spécial avec Pokemon Ecarlate et Violet

Oui, après Florizarre et Tortank, c'est le puissant Dracaufeu spécial qui est de retour dans les raids 7 étoiles. Ce n’était pas arrivé depuis un très, très long moment. Surpuissant, ce pokemon extrêmement populaire pourra être capturé une seule et unique fois du 13 au 17 mars 2024. D’ailleurs, si vous l’avez déjà récupéré lors du précédent événement, inutile de tenter votre chance, vous ne pourrez pas remettre la main dessus. Pour rappel, ce Dracaufeu a la particularité d’avoir un type Dragon, ce qui fait de lui un pokemon particulièrement retors. Il portera par ailleurs un insigne surpuissant. Par ailleurs, le combattre vous offrira plusieurs récompenses, notamment des objets permettant de faire évoluer vos pokemon.

Détails du Dracaufeu spécial des raids 7 étoiles

Niveau 50

Type Dragon

Insigne Surpuissant

Capacités

Déflagration

Draco-Choc

Exploforce

Feu d'Enfer

Surchauffe

Téra Explosion

Vent Violent

Zénith

Un pokemon gratuit et tout mignon en supplément !

En plus de cet événement spécial très attendu, pokemon Écarlate et Violet ont activé une distribution tout aussi spéciale. Via le code fourni ci-dessous, vous pourrez mettre la main gratuitement sur un Pokémon tout mignon, mais non moins puissant et intéressant, un Pohmarmotte de type Combat et Électrique. La créature est offerte pour fêter la sortie d’une nouvelle chanson Biri-Biri.

Code cadeau Mystère gratuit valable jusqu'au 28 février 2025 :

Y0AS 0B1B 1R1B 1R1

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Détails du Pohmarmotte offert

Niveau 20

Talent : Absorbe-Volt

Capcités

Double Décharge

Coup d'Jus

Vive-Attaque

Frotte-Frimousse