Cela fait maintenant quelques jours que le premier DLC de Pokemon Ecarlate et Violet est sorti. Malheureusement, c'est déjà une grosse déception. Pourquoi ?

Depuis sa sortie, Pokemon Ecarlate et Violet n'a pas mis d'accord tout le monde. La faute, entre autres, à une quantité astronomique de bugs qui ont mis un certain temps avant d'être corrigés. Ces tares ont conduit le nouvel opus à devenir l'un des Pokemon les moins bien notés de la série sur Metacritic. Qu'à cela ne tienne, les joueurs avaient encore espoir de voir le DLC être exempts des défauts du jeu de base. Visiblement, ça ne semble pas être le cas.

Pokemon, attrapez tous les bugs

Le 13 septembre dernier, nous avons pu accueillir l'extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Du moins, sa première partie baptisée « Le Masque Turquoise ». Celle-ci invite les dresseurs et dresseuses à s'aventurer sur les terres de Septentria. Parmi les nouveaux endroits qu'on peut visiter, on retrouve la région de Kitakami, la zone principale de ce Volume 1. Mais de toute évidence, le voyage ne se passe pas comme prévu pour les détenteurs du DLC. Eh oui, celui-ci est truffé de bugs et de problèmes de performances. Si la déception est au rendez-vous, ça n'est pas une surprise pour la plupart des joueurs.

Avant l'arrivée du Masque Turquoise, la communauté avait bien du mal à ne pas être inquiète au vu des derniers épisodes. Hélas, le DLC de ce Pokemon et ses nombreux problèmes ont malheureusement confirmé les craintes ressenties. On peut d'ailleurs trouver un peu partout des clips qui montrent les fameux bugs ou chutes de framerate (les images par seconde). Un Youtuber du nom de Lewtwo a justement posté une petite vidéo dans laquelle il présente son expérience de jeu qu'il qualifie d'« inacceptable ».

La goutte de trop, et ce n'est pas fini

Difficile de ne pas constater le manque de consistance côté framerate. Il jongle souvent entre le stable et le 15 fps, voire pire. Une autre vidéo d'un utilisateur nommé ScottFalco nous montre un bug terrifiant qui va faire ressurgir des souvenirs chez certains. En effet, il était très présent lorsque Pokemon Ecarlate & Violet est sorti en 2022. Pour les joueurs, ce n'est pas forcément un plaisir de le rencontrer à nouveau dans le DLC. C'est même surprenant, puisqu'il avait normalement disparu suite à l'ajout d'un correctif.

D'autres soucis ont été rapportés, comme la caméra qui traverse parfois le sol ou des glitchs qui obligent à redémarrer le jeu. Il faut maintenant attendre une intervention de Game Freak pour régler ces problèmes, à l'instar de ce qui s'est passé avec Pokemon Ecarlate & Violet. Le ras-le-bol commence à se faire entendre, mais c'est surtout le Volume 2 du DLC qui préoccupe. « Le Disque Indigo » est prévu pour l'hiver 2022 et au vu de l'état de ce premier Volume, ça n'augure rien de bon.