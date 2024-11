La saga Pokemon a tout de suite su convaincre avec une identité marquée. Depuis la toute première génération, les mécaniques se sont offert un coup de neuf, mais n'ont pas énormément changé dans le fond. On peut résumer les jeux à la capture et aux combats de créatures. Mais la première s'accompagne d'un objectif supplémentaire : remplir son Pokedex. Mais certains spécimens sont très difficiles à trouver...

Cependant, les joueuses et joueurs devraient très prochainement bénéficier d'un sacré coup de pouce. The Pokémon Company préparerait une belle surprise qui profitera vraisemblablement à celles et ceux qui jouent à Ecarlate & Violet, mais qui contribuera, dans le même temps, au Pokemon Home de chacun. On vous dit tout.

Un événement légendaire se prépare pour Pokemon Ecarlate & Violet

D'après ComicBook.com, des événements spéciaux devraient bientôt avoir lieu pour les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet. De fait, ces derniers pourront profiter de distributions gratuites de Pokemon. Cela pourrait se faire un peu à l'ancienne, en se rendant dans des boutiques spécialisées notamment. Une petite méfiance nait alors, ce genre d'opportunité n'arrivant pas nécessairement en France.

Néanmoins, ce serait un gros cadeau pour les joueuses et joueurs. D'autant plus que ce ne sont pas n'importe quels Pokemon qui sont concernés. Ils seraient au nombre de trois et, surtout, seraient légendaires. On parle ici d'un trio issu d'anciennes générations de jeux qui ont trouvé une place chère au cœur des fans. Il s'agirait donc de Deoxys (tiré de Rubis et Saphir), Keldeo (versions Noire et Blanche) et Zarude (Épée et Bouclier).

Deoxys

Keldeo

Zarude © Game Freak / The Pokémon Company

Dans l'immédiat, ni la Pokémon Company, ni Game Freak n'ont encore communiqué officiellement à ce propos. Néanmoins, nous devrions prochainement en apprendre davantage, notamment sur le mode distribution choisi et les régions concernées. Croisons les doigts pour que la France en fasse partie !

Encore un tas de cadeaux a récupérer dans Ecarlate & Violet

En attendant l'événement de légende qui se prépare, vous pouvez encore récupérer 5 Pokemon de façon totalement gratuite pour Pokemon Ecarlate et Violet. Pour en profiter, connectez votre Nintendo Switch à internet (pas besoin d'abonnement payant au Nintendo Switch Online.

Ensuite, il suffit de suivre cette démarche après avoir lancé le jeu : rendez-vous dans le menu « Poképortail », puis « Cadeaux mystères » et, enfin, « Obtenir via Internet ». Il vous suffira ensuite de rentrer les codes temporaires qui suivent :

Coiffeton de Dot Code : D0T1STPARTNER Date limite : 30 novembre 2024

Mordudor Code : SEEY0U1NPALDEA Date limite : 30 novembre 2024

Casquette Symbole Téracristal Code : WEARTERASTALCAP Date limite : 30 novembre 2024

Chochodile de Roy Code : 909TEAMUP06 Date limite : 31 janvier 2025

Pohmarmotte de Yoasobi Code : Y0AS0B1B1R1B1R1 Date limite : 28 février 2025