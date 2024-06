Il y a beau avoir le Summer Game Fest 2024 et toute l’effervescence qu’il y a avec, la terre ne s’est pas arrêtée de tourner pour autant. Certains jeux continuent de faire le petit train-train habituel. C’est le cas de Pokemon Écarlate & Violet qui font encore des cadeaux et continuent leurs évènements.

Pokemon Ecarlate & Violent font un nouveau cadeau

Alors que L.A. est sous le signe du jeu vidéo et des grosses annonces, à Paldea, dans Pokemon Écarlate & Violet, l’heure est aux raids évènementiels et aux cadeaux. En plus d’un Tera-raid vous proposant d’affronter et de capturer un puissant Laggron, la Pokemon Company lance une nouvelle distribution. Et c’est un pokemon aussi rare que puissant qui est offert aujourd’hui à tous les joueurs, un Porygon2.

Ce pokemon de type Normal n’en a pas l’air comme ça mais il fait partie des créatures les plus polyvalentes du jeu. Offert à l’occasion des Championnats Américains, le petit monstre est déjà équipé de talents et d’attaques optimisées ce qui le fera briller en compétition et lui permettra de se faire une place sans forcer dans votre équipe.

Les détails de Porygon2

Talent : Télécharge

: Télécharge Nature : Discret

: Discret Objet tenu : Évoluroc

: Évoluroc Attaques : Distorsion, Téra Explosion, Laser Glace, Soin

Pour mettre la main sur ce pokemon, rien de plus simple. Il suffit de respecter la marche à suivre juste ci-dessous. Toutefois, il ne faudra pas trop traîner pour mettre la main sur ce Porygon2 puisque la distribution n’est active que jusqu’au 10 juin 2h00. À la fin de ce week-end donc.