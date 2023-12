Les joueurs Pokemon Ecarlate et Violet n'ont plus que quelques heures pour récupérer gratuitement un pokémon légendaire et ultra rare. Voici la marche à suivre.

Alors que le deuxième DLC payant de Pokemon Ecarlate et Violet, Le Disque Indigo, est enfin disponible depuis la semaine dernière, les joueurs continuent d'être couverts de cadeaux et pas des moindres. Le jeu vous donne jusqu'à ce jeudi 21 décembre 2023 pour réclamer un nouveau pokémon ultra rare. Et comme souvent, cela nécessite aucun effort de votre part. Nul besoin d'aller dans telle ou telle zone du titre pour chasser, ou de vous acharner sur un combat difficile, la créature sera automatiquement ajoutée à votre collection après quelques manipulations très simples. On vous explique comment récupérer ce bonus bienvenu.

Un nouveau pokemon à récupérer de toute urgence

Pokemon Ecarlate et Violet offre encore un pokémon indispensable à votre collection, mais plus pour longtemps. Pourquoi indispensable ? D'une part, il est gratuit, ce qui ne se refuse jamais. Et d'autre part, il s'agit là d'une créature légendaire qui parlera certainement aux fans. Darkrai, qui se faisait rare dans Diamant, Perle et Platine, est encore disponible gratuitement. Un pokémon de type ténèbres issu de la quatrième génération. Pour l'obtenir, c'est un jeu d'enfant. D'abord, notez bien ce code mystère NEWM00N1SC0M1NG. C'est grâce à lui que vous pourrez exiger votre dû. Ensuite, tout se passe sur Pokemon Ecarlate et Violet.

Lancez Pokemon Ecarlate et Violet sur Nintendo Switch

Ouvrez le menu principal le jeu

Rendez-vous dans la section Poké Portal

De là, sélectionnez « Cadeaux Mystères » dans le menu

Cliquez ensuite sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Enfin, entrez tout simplement le code NEWM00N1SC0M1NG quand vous y êtes invités. Vous recevrez alors ce cadeau mystère gratuit qui prendra fin le 21 décembre

D'autres cadeaux gratuits dans Ecarlate et Violet

Mais ce ne sont pas les seuls cadeaux de Pokemon Ecarlate et Violet. Lucario, dans sa version Shiny, est aussi disponible gratuitement jusqu'au 3 janvier 2024 cette fois. Pour le récupérer, vous aurez besoin du code SH1NYBUDDY. Et si ça ne suffit toujours pas, Mordudor dans sa forme « coffre » est accessible jusqu'au 30 novembre 2024. Oui, là, vous avez largement le temps. Il se débloque avec le code SEEY0U1NPALDEA. La procédure reste la même que pour les autres cadeaux.